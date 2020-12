torta-salata-di-cozze

Ingredienti

1 Kg cozze

190 g farina

90 g burro

25 g latte

25 g tuorli

1 scalogno

aglio

sale

basilico

Parmigiano Reggiano Dop

Durata: 3 h 15 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

PER LA PASTA FROLLA

Amalgamate la farina con il burro e una presa di sale; quando avrete un insieme di briciole, unite il latte e i tuorli e impastate fino a ottenere un composto omogeneo. Raccoglietelo in un panetto, avvolgetelo nella pellicola e fatelo riposare in frigo per almeno 2 ore.

Stendete poi la pasta a uno spessore di 0,5 cm e con essa foderate 1 stampo da crostata (ø 20 cm, h 2 cm). Rifilate i bordi con un coltellino e bucherellate il fondo con una forchetta. Coprite con un foglio di carta da forno, quindi riempite con legumi secchi. Infornate per la cottura in bianco a 180 °C per 30 minuti. Eliminate i legumi e la carta da forno e infornate di nuovo per 5 minuti. Sfornate e togliete la frolla dallo stampo.

PER IL RIPIENO

Lavate le cozze, raccoglietele in una casseruola con un filo di olio, 1 spicchio di aglio con la buccia e un goccio di vino bianco. Coprite, fatele aprire e infine sgusciatele. Fate ridurre il liquido di cottura e filtratelo.

Tagliate a pezzetti i pomodori datterini e rosolateli in una padella per 5 minuti, con lo scalogno tritato. Sfumate con un mestolo dell’acqua delle cozze e cuocete ancora per 10 minuti circa.

Disponete i pomodori e le cozze nel guscio di pasta frolla. Cospargete con parmigiano grattugiato e infornate a 180 °C per 5 minuti. Servite completando con foglie di basilico fresco.