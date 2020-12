tiziano-ferro-lascia-tutti-a-bocca-aperta:-“gli-ho-salvato-la-vita”

Tiziano Ferro, il cantante che riesce ad emozionare anche un cuore di ghiaccio, non smette di stupire i fan. Ecco che si ritrova nuovamente a salvare una vita. Vediamo di chi

Tiziano Ferro (Instagram)

Ieri 11 dicembre è uscito su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Tiziano Ferro che si intitola “Casa a Natale“, estratto dall’ultimo album “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri“.

Tiziano ha deciso di reinterpretare le canzoni di alcuni dei suoi più grandi miti nel nuovo album, prodotto dallo stesso artista assieme a Marco Sonzini.

Questa volta il cantante è andato oltre al concetto tradizionale di cover a cui tutti noi siamo abituati. “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri” è un album che il cantante spera possa ribaltare l’idea comune che le canzoni simbolo siano intoccabili.

Ricorderemo tutti le parole che il cantante lo scorso anno ha pronunciato in diretta sul palco dell’Ariston di Sanremo. Parole emozionanti, contro ogni forma di discriminazione:”Oggi ho 40 anni e non avete bisogno che io vi dica da che parte stia, sono innamorato di tutti gli esseri umani e penso fermamente che la felicità sia un diritto incontestabile, non un privilegio“.

Nel 2010 Tiziano decide di scrive un libro che racconta la sua vita a 360 gradi. “Trent’anni e una chiacchiera con papà” racconta delle innumerevoli inquietudini vissute e, per la prima volta decide di dichiarare a gran voce la sua omosessualità.

Il cantante e il compagno Victor si sono sposati lo scorso anno in gran segreto a Los Angeles, un mese dopo, il 13 luglio 2019 le nozze si sono celebrate anche in Italia, nella villa di Tiziano a Sabaudia, con pochissimi invitati.

Il cantante e il marito Victor ritrovano la felicità con Jake

Tiziano Ferro anche senza volerlo riesce sempre ad emozionare i fan.

Lo scorso settembre il cantante di Latina aveva pubblicato un video in cui salutava per l’ultima volta Beau, il dobermann che insieme al marito aveva adottato ad aprile e, dopo soli 4 mesi è morto a causa di un intervento chirurgico delicatissimo.

Il cantante disse: “Beau ha vissuto gli unici 4 mesi della sua vita fuori da una gabbia con me e Victor“.

Ecco il video che ha fatto emozionare i fan: l’ultima volta che Tiziano ha visto Beau prima che morisse.

Il video è stato pubblicato su Instagram, scrivendo: “Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura. Anche oggi non tornerà a casa.Stiamo aspettando i risultati del trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore“.

Oggi perà la gioia e la felicità hanno riempito di nuovo il cuore dell’artista e del marito, scacciando la tristezza e la malinconia. Il produttore discografico ha deciso, poco dopo la scomparsa di Beau di adottare un altro cane.

Viktor è il nuovo componente della famiglia Ferro. Il caso ha voluto che i due cani si conoscessero, infatti Tiziano ha detto ai fan che i due cani erano compagni di giochi nello stesso canile.

Ecco il video che pubblicò a settembre.

Il 2020 è stato sicuramente un anno pieno di novità e di dispiaceri per il cantante di Latina, tuttavia l’arrivo di Jake ha riempito il cuore di Ferro, facendogli ritrovare la felicità dopo il dispiacere della morta improvvisa del cane Beau.