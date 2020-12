sister-act-3-con-whoopi-goldberg-su-disney+

Sister Act 3 con Whoopi Goldberg arriva su Disney Plus

Sister Act 3 con Whoopi Goldberg arriva su Disney Plus!

La serie di film Sister Act è di sicuro una di quelle che riguardiamo più volentieri, nonostante sia uscita negli ormai lontani anni ’90. Quante volte ci siamo messi davanti alla tv a guardare le repliche dei due film con protagonista la spumeggiante Whoopi Goldberg?

Conosciamo tutti la storia di Deloris Van Cartier/Suor Maria Claretta. Nel primo film è una show girl di Reno, Nevada, che si infiltra in un convento, capeggiato dalla Madre Superiora interpretata da una giovanissima Maggie Smith. La ragione è sfuggire al fidanzato criminale poiché testimone involontaria di un omicidio. Dopo aver sconvolto positivamente la vita delle sorelle, creando un coro gospel e cantando persino per il Papa, Deloris diventa famosa.

Nel secondo film la vediamo tornare in soccorso delle sue amiche che insegnano in una scuola e hanno bisogno di qualcuno di tenace che aiuti i giovani a “distrarsi” dalla vita difficile che devono affrontare tutti i giorni con la musica, invece che con passatempi di dubbia moralità. E per puro caso il gruppo finisce per iscriversi a un concorso canoro che vincerà.

Ebbene, a distanza di 27 anni (Sister Act 2 è uscito nel 1993), arriva il terzo film! Sister Act 3 approda infatti sulla piattaforma streaming Disney+! Insieme a Whoopi, ci sarà anche Tyler Perry in qualità di produttore del film. Sconosciuta è al momento la trama. Non sappiamo ancora neanche chi, oltre alla protagonista, tornerà in Sister Act 3. Ciò che è sicuro è che ci saranno altre canzoni iconiche che renderanno indimenticabile il sequel. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per saperne di più.

