Spread the love











Selvaggia Roma si è rifatta, ecco le foto del prima e dopo degli interventi chirurgici, scopriamo quanto ha speso per rifarsi Non è un mistero il fatto che Selvaggia Roma si sia sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici, molti telespettatori, nel vederla entrare nella casa del Grande Fratello Vip, non l’hanno riconosciuta, infatti da quanto è […]

L’articolo Selvaggia Roma prima e dopo, quanto ha speso per rifarsi? cifra shock proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...