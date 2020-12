sanremo:-fedez-e-michielin-pronti-per-l’ariston

Spread the love

Fedez si esibirà all’Ariston? Così sembra. Insomma Federico Lucia conosciuto come Fedez, come dicono le indiscrezioni sarà alla gara canora come concorrente. Oltre a lui potrebbe esserci anche la Michielin

Fedez non sarebbe da solo sul palco, ma con lui anche Francesca Michielin. I bene informati dicono che Amadeus avrebbe anche messo l’occhio su Luca Carboni e Kekko dei Modà.

Sanremo 2021, fra 5 giorni la lista dei big

Mancano solo pochi giorni alla serata del 17 dicembre 2020, quando, in diretta dal teatro del Casinò municipale di Sanremo, Amadeus annuncerà la lista dei cantanti big che parteciperanno al prossimo Festival della canzone italiana, che dovrebbe svolgersi a marzo su Rai1. Tante le indiscrezioni e i rumors usciti in questi ultimi giorni, sui nomi di alcuni papabili concorrenti di Sanremo 2021.

Fedez e la Michielin sul palco dell’Ariston

A confermare la presenza di Fedez al Festival di Sanremo 2021 è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo

È ufficiale. Federico Lucia, in arte Fedez, sarà al Festival di Sanremo come concorrente in gara nella prossima edizione della kermesse.

E i bene informati dicono che il rapper milanese non sarebbe solo sul palco dell’Ariston: con lui dovrebbe esserci anche Francesca Michielin, vecchia compagna di note, ricordiamo tutti che, insieme, hanno cantato Cigno Nero e Magnifico.

Sanremo 21021, con Fedez pure Luca Carboni e Kekko dei Modà?

Sempre Giornalettismo ha annunciato la presenza di altri due cantanti importanti come Luca Carboni e Kekko dei Modà. Gabriele Parpiglia infatti ha evidenziato:

Le novità però non finiscono qui: Amadeus sogna il colpaccio Luca Carboni che però nicchia e come volto nuovo punta su Gio Evan, 808 mila followers, scrittore e cantautore con un pezzo molto forte. Possibile il ritorno anche di Kekko.

Sanremo 2021: ecco i big che hanno presentato una canzone

Come anticipa BlogoTv, fra i cantanti che hanno presentato una canzone ad Amadeus, ci sarebbe il cantautore siciliano Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce insieme con il gruppo dei Dimartino. Altro nome è quello di Madame, nuova rappresentante del rap italico, che abbiamo potuto vedere fra gli ospiti dell’edizione appena terminata di X Factor. Il cantautore Aiello che ha già partecipato a Sanremo nella categoria nuove proposte del 2011, che ha avuto un grande successo con un brano dal titolo “Che canzone siamo”.

Sanremo 2021, ecco alcuni big in gara

Sempre le indiscrezioni dicono che, fra i big che avrebbero avuto da Amadeus il “pass” per l’edizione 2021 di Sanremo, ci sono:

Loredana Bertè, Arisa, Annalisa, Fedez e Francesca Michielin, Malika Ayane, Loredana Bertè, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava,Orietta Berti, Margherita Vicario, Fulminacci, Maneskin, Lo Stato Sociale, Boomdabash, Irama, Willie Peyote, Rkomi, Ermal Meta e Max Gazzè