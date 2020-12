piazza-fontana,-chi-furono-gli-autori-della-strage?-non-basta-dire-fascisti…

Chi si macchiò della strage di piazza Fontana, il 12 dicembre di 51 anni fa? “Gli ordinovisti veneti” risponderebbe chiunque non volesse accontentarsi di uno sbrigativo “i fascisti”. Interrogato sul movente della mattanza, la medesima persona risponderebbe probabilmente: “Per portare al massimo livello la tensione, nella speranza di provocare un pronunciamento militare, come era avvenuto due anni prima in Grecia”. Le cose sono più complesse. Pino Rauti, uno dei leader assoluti di Ordine nuovo, la principale e più longeva organizzazione della destra extraparlamentare, era stato effettivamente nel 1966 autore con Guido Giannettini, con lo pseudonimo ”Flavio Messalla”, del libretto Le mani rosse sulle forze armate commissionato dal capo di Stato maggiore Giuseppe Aloja.

Ma On è anche il gruppo che prese apertamente posizione contro il progetto golpista: «Il colpo di Stato militare è sempre un fatto controrivoluzionario, uno dei tanti mezzi attraverso i quali l’ordine costituito trova una momentanea e forzosa soluzione alle contraddizioni che paralizzano il sistema». Lo stesso On, fu, durante il golpe Borghese dell’8 dicembre 1970, una vicenda meno boccaccesca di quanto sia stato poi fatto credere, il solo gruppo della destra radicale a tirarsi indietro. Non per passione democratica, certo, ma perché, come disse Clemente Graziani, l’altro leader storico del gruppo, a Rauti: «È certamente un progetto conservatore dietro il quale potrebbero esserci settori della Dc». On, come tutta la destra radicale italiana, è stato molte cose diverse, a volte opposte. Il volume di Sandro Forte Ordine nuovo parla. Scritti, documenti e testimonianze (Mursia, 2020, pp. 317, euro 22.00) permette di rendersene conto.

Non è propriamente una storia del gruppo ma una panoramica cronologica della sua elaborazione politico-culturale, delineata con evidente simpatia, dunque certamente parziale. Supplisce però a una carenza che rende difficile mettere davvero a fuoco la storia di quel periodo. Considera cioè On per quel che voleva essere ed era: un’organizzazione politica, la cui parabola non si può cogliere se si concentra l’interesse, come fa lo studioso Aldo Giannuli nella sua storia di On, solo sui rapporti e sui contatti degli ordinovisti con le centrali della destabilizzazione neofasciste in Europa, basandosi esclusivamente sulle note e sulle informative dei servizi segreti. Come se l’elaborazione politico-culturale, per un’organizzazione politica, fosse un particolare insignificante. Abitudine del resto comune: nei decenni sono usciti centinaia di volumi sul delitto Moro senza che gli autori si siano quasi mai presi la briga di analizzare la Risoluzione strategica che del sequestro e della sua gestione era all’origine.

Forte fa parlare i testi, gli articoli, a volte le testimonianze. L’impressione che ne deriva è che la parabola del più agguerrito gruppo neofascista sia stata non solo mutevole nel tempo ma anche più divisa e contraddittoria al proprio interno di quanto lo stesso autore non segnali. L’attività del Centro Studi Ordine Nuovo fuoriuscito dal Msi negli anni ‘50 non va oltre la pubblicistica e la saggistica, su posizioni molto diverse da quelle del Movimento Politico Ordine Nuovo, nato dopo il rientro di Rauti nel Msi, che verrà sciolto nel novembre 1973 dal ministro degli Interni Taviani, come quella che lui stesso definì “una scelta politica, non un atto dovuto”.

La lotta contro il comunismo russo e la democrazia americana da un lato, la guerra dei bianchi contro i popoli colonizzati dall’altro erano i cavalli di battaglia della prima On, influenzata sin nelle virgole da Julius Evola. Il primo vessillo verrà abbandonato quando nei ‘60, in nome della comune crociata anticomunista, soprattutto Rauti mette da parte l’antiamericanismo e si lega anzi alla destra del Partito Repubblicano. La seconda bandiera verrà rovesciata nei primi ‘70, quando On passa dalla difesa strenua dei colonizzatori all’esaltazione della rivolta dei colonizzati. Ma ai vertici dello stesso gruppo, la “svolta atlantista” e golpista (su sua stessa ammissione) di Rauti non sembra condivisa, o lo è con palese diffidenza, dal “rivoluzionario” Graziani, che non seguirà Rauti nel Msi e darà vita al Movimento Politico On.

Come si incrocia questo libro, che del 12 dicembre quasi non parla, con la visione storica della strage che cambiò la mentalità degli italiani? I colpevoli sono accertati, anche se mai puniti perché già assolti con sentenza definitiva. A differenza della strage di Bologna, quasi tutti, negli stessi ambienti della destra, sono convinti che verità storica e processuale in questo caso coincidano. Ma le definizioni con cui viene indicato di quel massacro, “strage fascista”, “strage di Stato”, sono insieme giustificate e fuorvianti. Confondo almeno quanto chiariscono, forse anche di più.



La strage fu fascista, perché dagli ambienti del neofascismo veneto, che si può assimilare a Ordine nuovo solo con una enorme forzatura essendo un’area del tutto autonoma, venivano gli autori del crimine.

Fu “di Stato”, perché lo Stato, almeno in alcune sue articolazioni, aveva senza dubbio creato le strutture finalizzate alla provocazione dalle quali provenne e discese Piazza Fontana e perché, dopo il 12 dicembre, lo Stato tutto scelse consapevolmente di indicare negli anarchici i colpevoli precostituiti. Ma parlare senza sfumature di strage fascista e di Stato finisce per identificare con lo stragismo un intero ambiente, in realtà molto diversificato e articolato come la ricerca di Forte dimostra, e finisce anche per attribuire allo Stato tutto e direttamente una responsabilità che è invece parziale e indiretta. È probabile che nessuno nello Stato e neppure ai vertici del neofascismo e di Ordine Nuovo volesse la strage, che fu invece frutto di una forzatura da parte di un gruppo nazista particolarmente feroce e determinato come quello di Freda.

In parte, all’origine della confusione che impedisce di mettere nitidamente a fuoco cosa successe non solo il 12 dicembre ma in tutti i primi anni ‘70, c’è una conoscenza dell’estrema destra di allora che oggi è scarsa e fino a pochi anni fa inesistente e che si limita, come fa Giannuli nel suo libro su On, a considerare gli ordinovisti come manovalanza del terrore. Il libro di Forte si muove all’estremo opposto. Glissa sui particolari della assoluta internità di una parte di On al “partito del golpe”. In compenso restituisce la realtà di un’area che, per quanto minoritaria, sideralmente distante e nemica la si consideri, era a tutti gli effetti una realtà politica e culturale dell’Italia del secondo Novecento.

