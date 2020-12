Spread the love











È finalmente nata la bambina che ha reso mamma per la terza volta Pamela Petrarolo all’età di 44 anni. Ecco come l’attrice e volto di “Non è la Rai” ha annunciato la sua nascita. Pamela Petrarolo lo aveva già annunciato a maggio, in esclusiva a Pomeriggio 5, che sarebbe diventata mamma per la terza volta. […]

L’articolo Pamela Petrarolo è di nuovo mamma a 44 anni: l’annuncio sui social proviene da Leggilo.org.

