Spread the love

Home » News » Oroscopo » Paolo Fox » Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 12 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox le previsioni per oggi sabato 12 dicembre 2020: cosa dicono le stelle per l’amore, la salute e il lavoro? L’oroscopo liberamente ispirato a Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riserveranno le stelle agli ultimi 4 segni dello zodiaco? Come sarà questo sabato per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Ce lo svelano le previsioni del famoso astrologo Paolo Fox.

Il Sagittario ritrova lo stimolo, il Capricorno deve riposare. L‘Acquario è pronto per il cambiamento, molta calma per i Pesci….

Ma non è tutto! Vediamo nel dettaglio le altre novità per oggi sabato 12 dicembre 2020 di questi segni..

Oroscopo Sagittario sabato 12 dicembre 2020

Continua la buona spinta degli astri, la Luna favorevole promette novità per gli affari e potrete concludere accordi e trattative con sollecitudine. Il clima sereno coinvolge anche i sentimenti. Saranno maggiormente favorite le coppie nate da poco. Chi è single da troppo tempo adesso avrà un forte desiderio di innamorarsi. Con un Acquario potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 5 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Capricorno sabato 12 dicembre 2020

Non ci sono grandi stimoli oggi, ma ciò non vuol dire che non abbiate successo, semplicemente sarà possibile mantenere tutto sotto controllo, grazie a chiarezza di idee e grinta, pur senza sviluppi. Manca energia e siete stanchi, riposate e concedetevi del meritato relax. I sentimenti sono gestibili, grazie a Venere dalla vostra. Qualche single, di fronte ad una proposta sentimentale, potrà mostrare diffidenza, ma tanto interesse.

Oroscopo Acquario sabato 12 dicembre 2020

E’ un periodo molto importante per voi e ci saranno diverse sfide da superare. Ce la farete, dovrete solo cercare di avere calma. Con l’impegno e gli astri favorevoli che arriveranno a darvi supporto, il futuro sarà davvero nuovo e diverso, avrete la possibilità di stravolgere il cuore e cambiare nel lavoro ciò che non vi piace. Desiderio di provare qualcosa di speciale per i single.

Oroscopo Pesci sabato 12 dicembre 2020

Sarà l’amore il pensiero di oggi. Gli astri consigliano di parlare onestamente a voi stessi e al partner. Non sarà semplice capire da che parte stare, soprattutto se avete la mente impegnata su due storie. Le coppie nate da poco rischiano di non trovare un equilibrio ed un punto in comune. Per chi sta cercando un nuovo amore è un periodo particolare ma comunque stimolante. Dovreste iscriversi ad un corso di meditazione o yoga, aiuterà a gestire le emozioni.