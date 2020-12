Home » News » Branko » Oroscopo Branko oggi 12 Dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Rinnoviamo l’appuntamento con l’Oroscopo di Branko. Vediamo cosa dicono le stelle nella giornata di oggi Sabato 12 Dicembre 2020, per i segni finali dello zodiaco Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci; in amore, salute, lavoro.

Oroscopo Sagittario oggi 12 Dicembre

Cari amici del Sagittario la giornata di oggi sarà particolarmente frizzante. In amore per i single proverete delle sensazioni molto stimolanti. Le coppie, il vostro partner farà qualcosa che vi lascerà senza parole. Sul lavoro sono in arrivo delle soddisfazioni. Le energie sono abbastanza buone.

Oroscopo Capricorno oggi 12 Dicembre

Caro Capricorno sarà una giornata molto interessante. In amore per i single organizzate una rimpatriata con chi non vedete da tanto. Le coppie con il vostro partner godetevi un weekend rilassante e pieno di coccole. Sul lavoro hai bisogno di staccare la spina. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Oroscopo Acquario oggi 12 Dicembre

Cari amici dell’ Acquario sarà una giornata con qualche problema. In amore per i single non è sicuramente la giornata adatta per fare conquiste. Per le coppie con il vostro partner dovrete affrontare qualche spesa imprevista. Sul lavoro stringete i denti ancora un po’. Le vostre energie sono discrete.

Oroscopo Pesci oggi 12 Dicembre

Caro Pesci per voi si prospetta una giornata molto buona. In amore per i single è un’ottima giornata per innamorarvi. Per le coppie, con il vostro partner organizzate qualcosa di piacevole per trascorrere un po’ di tempo insieme. Sul lavoro finalmente è arrivato il fine settimana. Le energie sono abbastanza buone.