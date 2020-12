Home » Tv » Oggi in tv, 12 dicembre: Verissimo e Lucifer

Quali proposte avremo oggi, sabato 12 dicembre, in TV? Vediamo cosa ci propongono le reti Rai e Mediaset, per questo sabato. Da non perdere Verissimo e Lucifer

Torniamo con l’appuntamento della nostra guida tv. Proponiamo tutti i programmi di maggiore interesse, nella fascia pomeridiana di oggi sabato 12 dicembre.

Ecco alcuni programmi che troviamo in questo in fine settimana, per i programmi tv ricordiamo Verissimo, Save the date, per le serie tv riportiamo: Lucifer; Manifest.

Cosa vedere oggi pomeriggio 12 dicembre 2020 in Tv

Scopriamo insieme quali film e serie tv vedere oggi pomeriggio sabato 12 dicembre 2020 in tv

Oggi pomeriggio in tv sulla Rai

Rai 1 14:00 – Linea Bianca (rubrica)

Rai 1 15: 40– Italia Sì! (Programma TV)

Rai 2 14:00 –Il filo rosso (Real TV)

(Real TV) Rai 2 18:00 – Gli imperdibili (Rubrica)

Rai 3 15:00 – Tv Talk (Programma TV)

Rai 3 17:25 – Report (Programma TV)

Rai 4 13:05 –Ghost Whisperer (serie TV)

Rai 4 17:20 – Doctor Who (Serie TV)

Rai 5 15:40 – Save the date (Programma tv)

(Programma tv) Rai 5 16:10 – Il carteggio Aspern (Teatro)

Oggi pomeriggio in tv su Mediaset

Rete 4 14:00 – Lo sportello di Forum (Rubrica)

Rete 4 15:30 – Hamburg Distretto 21-Amore dannato (Serie TV)

(Serie TV) Canale 5 14:10 Amici – (programma TV)

Canale 5 16:00– Verissimo (Programma TV)

(Programma TV) Italia 1 14:45 – Lucifer -Un demone in prigione (Serie TV)

-Un demone in prigione (Serie TV) Italia 17:27– Manifest (Serie TV)

(Serie TV) La5 17:00 – Grandi domani- (Programma TV)

Mediaset Extra 16:15 – Grande Fratello Vip (Live)

