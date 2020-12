Oggi è un altro giorno, scontro violentissimo tra Vittoria Schisano e Serena Bortone, Vittoria: “Non sai mettere a suo agio i tuoi ospiti”, la Bortone: “Io faccio così con tutti …”

Spread the love











A Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, ieri c’è stato uno scontro molto acceso tra la conduttrice e l’ospite, Vittoria Schisano che ha da poco terminato l’impegno televisivo Ballando con le stelle, da lei definita un’esperienza bellissima, nonostante questa edizione sia stata ricca di ostacoli e problemi tutti, comunque, risolti e superati magistralmente dalla padrona di casa, Milly Carlucci.

A Oggi è un altro giorno Serena Bortone si scontra con Vittoria Schisano e se le dicono di tutti i colori

Ieri, su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Oggi è un altro giorno la trasmissione condotta da Serena Bortone e, ospite c’era Vittoria Schisano.

La conduttrice ha mandato in onda una clip di un film, Tutto tutto, niente niente del 2012 di Antonio Albanese interpretata da Vittoria Schisano quando era Giuseppe.

A Vittoria Schisano questa clip ha dato molto fastidio perché lei oggi non si riconosce più in quel ragazzo e vorrebbe andare avanti come effettivamente ha fatto.

E allora, a fine clip, pur con il sorriso sulle labbra ha detto a Serena Bortone: “Non mi piace questa clip, perché anche io come tutte dovevo pagare il mutuo, per quello feci quel film. Una donna è davvero risolta quando la chiamano a fare un ruolo di mamma, di donna, di commessa”

E poi, ancora: “Non avrei messo questa clip, che bisogna c’era di metterla? Questa è una roba che mi disturba … Perché tu hai preso questa clip e non altre? Ho fatto molti altri film”.

E la Bortone, anche lei sorridendo e dolcemente nonostante trapelasse un evidente nervosismo le ha risposto: “All’autrice questo filmato sembrava interessante”.

Ma la Schisano ha controbattuto: “È una cosa che mi disturba, in tutta onestà. Abbiamo parlato del mio compagno, del mio futuro: che bisogno c’era di mettere questa clip? … All’autrice con cui ho fatto l’intervista avevo chiesto di andare avanti, di non restare sempre nel ruolo di Vittoria che prima era Giuseppe, perché non se ne può più”.

La reazione della Bortone

A quel punto la Bortone ha voluto schierarsi completamente dalla parte del programma e della redazione dicendo che l’autrice, Barbara è bravissima e non va messa in discussione, però, ha anche detto: “Mi dispiace che tu te la prenda”.

Ma la Schisano le ha risposto: “Credo sia voyeurismo televisivo, questo … Quando si invita una persona bisogna metterla a proprio agio e io non sono a mio agio. È un film che è stato fatto sette anni fa, anzi lo ha fatto Giuseppe con le extension, visto che esteticamente siamo molto diversi. Ho fatto altri film, ho vinto dei premi e non capisco perché prendere quella clip”.

Serena Bortone a quel punto ha detto: “Questo è un tipo d’intervista che faccio con tutti, se non l’hai capito me ne dispiaccio, ma non è il caso di attaccare il programma per questo”.

E poi le ha chiesto se voleva andare allo specchio per sottoporsi ad un’altra intervista, come è abitudine del programma, e la Schisano ha detto: “Non sono io la padrona di casa, guida tu”, ma la Bortone: “No, tesoro, visto che mi hai detto che come padrona di casa io non ti ho messa a tuo agio, non voglio sentirmelo dire due volte”.

Ma poi l’intervista è proseguita senza più tensioni.

