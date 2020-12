Lilli Gruber – Maria Elena Boschi lite a Otto e mezzo, interviene Giulio Berruti che asfalta la Gruber

Spread the love











L’otto dicembre è andata in onda un’altra puntata di Otto e mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber.

Ospite in studio era Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ex Ministro per le riforme costituzionali e per il Parlamento e tra le due donne c’è stato un acceso confronto, un botta e risposta durante il quale Lilli Gruber ha messo in difficoltà Maria Elena Boschi sull’uso della mascherina e la Boschi, pur rispondendo a tono, è stata messa in una posizione scomoda.

Vediamo cosa è accaduto.

Lilli Gruber ospita in trasmissione Maria Elena Boschi ma la mette in grande difficoltà

Lilli Gruber, padrona di casa a Otto e mezzo, il programma che va in onda su La7, ha ospitato Maria Elena Boschi e l’ha interrogata sull’uso della mascherina poco corretto che fa.

A questo proposito le ha mostrato alcune foto che ritraevano la Boschi in compagnia del fidanzato, l’attore Giulio Berruti e nessuno dei due indossava la mascherina.

Lilli Gruber ha detto così alla Boschi: “Le faccio vedere delle foto che hanno fatto molto discutere, sicuramente lei le conosce a memoria. Avete la mascherina abbassata mentre vi fate i selfie. È stata molto criticata perché in tutta Italia vige l’obbligo di portare la mascherina invece voi siete ritratti senza la mascherina”.

La Boschi , fortemente indispettita come l’espressione del suo volto non riusciva a mascherare , ha controbattuto: “Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Noi rispettiamo le regole, evidentemente hanno pubblicato quelle foto scattate nel momento in cui le abbiamo abbassate per il tempo di scattarci un selfie. E’ durato solo un minuto. Penso che questo sia normale, essendo ormai congiunti, stiamo insieme”.

Ma la Gruber, poco soddisfatta dalla risposta, ha aggiunto: “Lei è un personaggio pubblico e deve dare il buon esempio”.

E la Boschi: “«Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery Fund più che della mia mascherina», e la Gruber che non ha inteso darle tregua ha detto: “No no no no no, scusi mi dispiace ma su questo lei non ha ragione! Lei è un personaggio pubblico e dovrebbe per prima dare il buon esempio. Se lei viene fotografata senza mascherina poi dopo lei deve spiegare”.

Allora la Boschi, provando a celare senza successo, un nervosismo più che evidente, ha risposto: “Ma io la ringrazio per avermi dato modo di precisare. Starò ancora più attenta le prossime volte”.

L’intervento del fidanzato della Boschi, l’attore Giulio Berruti

Giulio Berruti , dopo aver assistito allo scontro, ha scritto un post sui social indirizzato alla Gruber: «Cara Lilli, il DPCM dice altro. La prossima volta mi aspetto di vederti con la mascherina indossata, specie se la convivente in studio, é la mia.»

