le-donatella:-due-mamme-per-nicky.-come-hanno-passato-il-compleanno?

Le Donatella: la piccola Nicky ha reso del tutto speciale il loro compleanno, nonostante la mancanza del compagno di Silvia Provvedi

Giulia e Silvia provvedi sono le gemelle che compongono il duo musicale denominato Le Donatella. Il primo dicembre le ragazze hanno compiuto 27 anni.

Quest’anno i festeggiamenti sono stati del tutto speciali, le gemelle hanno selezionato le persone più intime per condividere con loro il giorno della loro nascita, ma un’invitata particolare ha riempito di gioia il loro cuore.

Silvia Provvedi, la bruna del duo, ha partorito da pochi mesi una bambina bellissima, piena di gioia, chiamata Nicole.

Le regole messe in atto dal DCPM hanno impedito a Le Donatella di festeggiare in grande stile con un party allegro e pieno di musica, nonostante ciò pare essere stato il compleanno più bello della loro vita.

Le Donatella sono due ragazze che si mostrano ai fan sempre propositive ed allegre, infatti non stupisce che sia nei momenti più belli che in quelli più bui si mostrano più unite e forti che mai.

La piccola Nicole ha riempito il cuore delle ragazze, in modo particolare di Giulia, la zia della piccola, che ha dimostrato di essere non solo una bravissima e simpaticissima zia ma anche un’ottima mamma.

Nicky, il più bel regalo di compleanno

La figlia di Silvia Provvedi è nata il 18 Giugno, stesso mese in cui il papà Giorgio De Stefano è stato arrestato. Silvia ha voluto far sapere ai fan che nonostante la separazione dal compagno, per cause maggiori, nessuno potrà dividere il legame tra di loro.

Infatti nonostante si sentano e vedano pochissimo, Silvia e Giorgio sono riusciti a mantenere un equilibrio che difficilmente qualcuno potrebbe scalfire.

La bruna de Le Donatella ha confidato al settimane Chi che “A volte la vita non è perfetta e siamo noi a dover capire come superare le difficoltà che apparentemente possono sembrarci insormontabili“.

Probabilmente questa grinta di Silvia deriva dalla forza che riesce a trasmetterle la piccola Niki, che si mostra sempre felice e sorridente con la mamma e la zia.

Ebbene sì, pare proprio che dopo la storia difficile avuta con Corona, Silvia sia riuscita a raggiungere la felicità, grazie al compagno – anche se lontano fisicamente – che gli ha donato una figlia bellissima e grazie soprattutto alla famiglia e alla gemella Giulia, che non la lascia sola un attimo.

Giorgio De Stefano, il compagno di Silvia, è un noto imprenditore che gestisce una catena di ristoranti a Milano. L’uomo è stato arrestato a causa di una retata anti ‘ndrangheta dagli agenti della Polizia di Stato.

La famiglia De Stefano sarebbe stata coinvolta nella retata per aver riscosso da un noto imprenditore migliaia di euro, proventi che sarebbero stati successivamente spartiti tra le ‘ndrine di riferimento.

Ecco la foto condivisa da Le Donatella su Instagram il giorno del loro compleanno, scrivendo come didascalia: “+27 anni di noi! Nei momenti belli e quelli un po’ più grigi sempre uniti più forti che mai, grazie a tutta la nostra Famiglia per questo pranzo speciale. Grazie a te Niki che illumini ogni nostra giornata. Ps: Giuli, la sensibile dopo la prima frase era già in lacrime“.