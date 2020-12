la-rampa-per-disabili-fatta-di-mattoncini-lego,-l’idea-anti-barriere-nel-varesotto:-“aiutateci-a-raccogliere-materiale”

Rampe fatte di mattoncini Lego per consentire alle persone disabili l’accesso a negozi e locali sprovvisti di pedane ad hoc: saranno presto disponibili a Sesto Calende (nel Varesotto) grazie all’associazione Amici di Tommy e Cecilia onlus, che in vista delle festività natalizie ha lanciato una raccolta di mattoncini per realizzare questo progetto di accessibilità e inclusione.

“Ci siamo ispirati a Rita Ebel, una signora tedesca di Hanau costretta sulla sedia a rotelle a causa di un incidente d’auto che si è inventata questa soluzione efficace e colorata – spiega Federica Müller, fondatrice e presidente della onlus, nonché madre di Tommy e Cecilia, che hanno rispettivamente 9 e 16 anni e sono affetti da una malattia neurodegenerativa – Tempo fa avevo postato su Facebook un articolo sulle sue rampe in Lego e gli amici della Pro loco di Sesto Calende le hanno scritto”.

Rita Ebel, la “nonna Lego” tedesca che crea rampe per i disabili con i mattoncini

Lei è stata felice di diffondere l’iniziativa al di fuori dei confini tedeschi “e ci ha inviato tutto il materiale per replicare la sua idea, a cominciare dai progetti dettagliati e dai test di carico che hanno effettuato in Germania”. Promossa tramite il sito web dell’associazione e sui social, la raccolta di mattoncini in pochi giorni ha già riscosso un grande successo. “Abbiamo ricevuto molti scatoloni da amici della zona, ma puntiamo a far arrivare il nostro appello in tutta Italia perché il tema dell’accessibilità è importantissimo e non riguarda solo i disabili – continua Müller – Grazie ai nostri volontari, contiamo di realizzare la prima rampa durante il periodo delle vacanze di Natale”.

I primi esemplari costruiti saranno donati ai commercianti locali, che si sono già dimostrati entusiasti dell’iniziativa – “Sesto Calende è molto accessibile, però alcuni negozi storici hanno dei gradini davanti all’ingresso” – ma l’idea degli Amici di Tommy e Cecilia è quella di estendere il progetto a quante più realtà possibile. “Le rampe in Lego non possono essere utilizzate in ogni situazione. Non hanno una certificazione e sono adatte al superamento di un solo gradino alla volta, con un’altezza massima di 18 centimetri – sottolinea Federica Müller – Rappresentano una sorta di benvenuto dei commercianti ai clienti disabili, sono removibili e possono quindi essere installate all’apertura del negozio e rimosse alla sera”.

La onlus sestese ha già presentato il progetto all’amministrazione comunale e sta lavorando per coinvolgere anche Lego: “Abbiamo scritto all’azienda e siamo in attesa di una risposta – racconta la presidente dell’associazione – Ai miei figli sono precluse molte attività, dalla possibilità di andare a scuola a quella di frequentare gli amici. Voglio aiutare i loro coetanei con disabilità meno gravi a trasformare in realtà i sogni che Tommy e Cecilia non possono vedere realizzati”. I mattoncini richiesti sono: piastre di base della larghezza di 25.5 cm, mattoncini basic (larghi e stretti), mattoncini basic sottili in tutte le dimensioni e colori. Chiunque voglia contribuire alla raccolta, può inviarli alla sede della onlus: via Ponzello 4/a – 21018 Sesto Calende (Va). Per ulteriori informazioni: info@amiciditommyececilia.it.