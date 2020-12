iconize-torna-a-parlare-di-elettra-lamborghini-e-svela-in-che-rapporti-sono

Iconize è tornato a parlare di Elettra Lamborghini ed ha finalmente svelato in che rapporti sono. Dopo il silenzio, le frecciatine e le supposizioni, è arrivata l’ora della verità.

Marco Ferrero, aka Iconize, rispondendo a delle domande su Instagram ha rivelato in che rapporti è con la regina del twerk. L’influencer ha fatto delle storie in cui è apparso molto tranquillo in merito all’argomento. Ecco cosa ha detto:

Ragazzi c’è stato un piccolo diverbio e penso che anche voi abbiate già litigato con i vostri amici e sapete meglio di me che quando si litiga con un amico magari non ci si parla per qualche giorno. Dopo le cose, se si è davvero amici, tornano tutte come prima. Una cosa ci tenevo a dire: l’amicizia non si basa sui social network ma ha ben altre fondamenta, infatti nel mio privato i miei amici (tutti quanti) ci sono sempre stati. Non penso che per una c****a del genere si debba scrivere ‘Iconize ed Elettra ex amici’, quindi quegli articoli non sono veritieri. Che ci sia stato un litigio sì è vero, però ci son tante persone con cui magari bisticcio e poi dopo facciamo pace. Non è di sicuro un’amicizia che finisce così… dopo anni di amicizia, non può terminare con una storia Instagram.