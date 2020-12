harry-e-meghan-sull’orlo-del-divorzio?-il-principe-terrorizzato

Spread the love

Secondo l’esperta reale Angela Levin, il principe Harry avrebbe molta paura del carattere “forte e autoritario” della moglie Meghan. Negli interventi pubblici Harry si mostrerebbe spesso in imbarazzo per quella paura. I due stanno per lasciarsi, come sostengono molti?

Un carattere “forte e autoritario” da cui il marito sarebbe “terrorizzato”.

Parola della biografa reale Angela Levin, con riferimento a Meghan Markle e al principe Harry. Sempre secondo l’esperta delle faccende di corte, ci sarebbero “voci di divorzio”.

L’esperta: “Harry spaventato da Meghan ogni volta che parla”

Intervenuta ai microfoni dell’emittente radiofonica britannica TalkRadio, la Levin ha descritto una situazione ben diversa da quella mostrata nelle copertine patinate o nelle videoconferenze di coppia.

Secondo l’esperta il duca di Sussex trascurerebbe i parenti più stretti di casa Windsor – la regina Elisabetta, in primis, e poi il padre Carlo, il fratello William e la cognata Kate – in quanto fortemente impaurito dalla personalità carismatica della consorte tanto da piegarsi alla sua volontà.

All’inizio del 2020 i due hanno deciso di abbandonare tutto per tornare negli Stati Uniti, da dove viene Meghan.

Ha commentato la Levin:

“Era un uomo così grande Ora sembra solo terrorizzato e spaventato ogni volta che parla, come se temesse di essere sgridato da Meghan”.

Questo, a detta della royal expert, potrebbe essere il significato dell’imbarazzo che, secondo lei, si nota in Harry durante gli interventi pubblici insieme alla moglie, come se temesse sempre di essere rimproverato. In molti, dunque, parlerebbero di divorzio.

Intanto, nella guerra dei Sussex contro la stampa scandalistica britannica si è aggiunta una nuova battaglia. Come ha riportato “The Independent”, nei giorni scorsi il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto causa al “Mail on Sunday”, la versione domenicale del “Daily Mail”, per «diffamazione».

Il quotidiano, un paio di mesi fa circa, ha scritto che da quando ha detto addio alla famiglia reale per trasferirsi in California il nipote di Elisabetta II ha “abbandonato” i Royal Marines. Evidentemente Harry non è di quest’avviso…