grande-fratello-vip,-cristiano-malgioglio-sul-coronavirus:-“virus-da-laboratorio”,-la-regia-stacca

All’interno della casa del Grande Fratello Vip centinaia di telecamere sono pronte ogni giorno a riprendere tutto ciò che i concorrenti dicono tra loro durante le 24 ore. Il compito della regia, all’interno di questo reality, è importantissimo. Per questo motivo, a volte, è costretta a cambiare inquadratura e a “censurare” alcuni discorsi dei vipponi.

Il compito del reality, per questa edizione, è trasmettere leggerezza e spensieratezza ai milioni di telespettatori italiani che in questo momento stanno vivendo un momento difficile in seguito all’emergenza coronavirus. Proprio per questo motivo la squadra del Grande Fratello Vip ha espressamente richiesto ai concorrenti di non affrontare il tema in casa per evitare confusione.

Cristiano Malgioglio parla del coronavirus

La special guest di questa edizione, che per il 31 dicembre organizzerà un live esclusivo in casa e in diretta su Canale 5, avrebbe parlato un po’ troppo. A causa di un’uscita un po’ troppo sopra le righe la regia si è trovata costretta durante il live a cambiare inquadratura e a “censurare” l’artista. Il motivo?

La situazione fuori è terribile! Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale. Cristiano Malgioglio

#GFVIP

non Malgy che dice che il Covid è un virus da laboratorio e la regia censura. Sappiamo chi è il prossimo che deve uscire, vero? — gioia (@risollevarsi) December 9, 2020

SCUSATE MA MALGIOGLIO HA DETTO CHE IO COVID È UN VISUS DA LABORATORIO? #gfvip — emma🐍 / ADOROH POTENTEH (@unabalenottera) December 9, 2020

Cristiano in confessionale!

Sono state queste le frasi a far infuriare gli autori tanto da chiamare Cristiano in confessionale per un rimprovero. Come avrà reagito il concorrente? Non è di certo la prima volta che un concorrente entrato in corsa al programma si fa sfuggire dettagli relativi alla situazione all’esterno della casa, a maggior ragione se le notizie hanno a che fare con la situazione coronavirus.