giulia-de-lellis:-la-sorella-insieme-all’ex-di-damante

Veronica, la sorella maggiore di Giulia De Lellis, è apparsa su Instagram insieme a Giorgia Lucini, storica fidanzata di Andrea Damante prima che incontrasse l’influencer. Ma c’è un motivo preciso.

Cosa ci fanno Veronica Fiumicini, sorella della De Lellis e Giorgia Lucini, ex di Andrea Damante, nelle stories insieme? In molti, infatti, hanno notato la stranezza del fatto che nelle ultime ore le due donne sono apparse nella stessa schermata Instagram.

Prima di arrivare a Uomini e Donne, infatti, Andrea Damante ha avuto una lunga relazione proprio con la Lucini, dopo che lei aveva lasciato il fidanzato Manfredi Ferlicchia, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi. Poi lui aveva trovato l’amore con Giulia.

Attualmente, però, la ragazza è felicemente accompagnata con Federisco Loschi, un cestista di Treviso, con cui ha già un figlio ed è in attesa del secondo. E proprio a causa del suo essere mamma è finita insieme a Veronica!

Giorgia Lucini insieme alla sorella di GDL

Le due mamme, infatti, sono state scelte da Cybex (azienda produttrice di seggiolini auto e passeggini per bambini) per prendere parte ad un’inizitativa natalizia.

Con loro, poi, ci sono anche Giorgia Palmas e Sophia Salaroli, chiamate per parlare in una sorta di videochiamata, di alcuni prodotti di cui sono state omaggiate proprio dall’azienda in questione.

Insomma, niente paura, Veroniqueen, questo il nome della sorella della De Lellis su Instagram, non ha “tradito” l’influencer con l’ex del suo storico fidanzato! Tra loro c’è stato solo un gioco… a premi!