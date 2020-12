gf-vip-urtis-difeso:-eliana-michelazzo-dura-con-selvaggia-roma

Eliana Michelazzo è tornata nuovamente ad attaccare Selvaggia Roma dopo il GF Vip. La Michelazzo ha condannato il comportamento di Selvaggia nei confronti di Giacomo Urtis.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata un episodio che ha fatto molto discutere. Selvaggia Roma quando Alfonso Signorini le ha chiesto “Chi merita di uscire?” lei ha risposto proprio “Giacomo”. La scelta dell’influencer ha lasciato tutti senza parole partendo dal povero Giacomo Urtis, vista la loro grande amicizia!

Eliana Michelazzo non ha resistito e ha deciso di commentare il comportamento di Selvaggia Roma. Scopriamo insieme cosa ha detto sulla gieffina.

Eliana ha duramente criticato la scelta di Selvaggia e tramite le sue storie Instagram ha detto ciò che pensa; ecco le sue parole:

“Hai scelto Giacomo , tuo amico! Perché non hai fatto un altro nome? A loro li conosci da prima? Ma il rispetto dove sta? Non gliene frega niente! È una ca**a.. una ca**a, falsa di m***a (…)”.

La Michelazzo poi è tornata a parlare di quanto la Roma si è comportata male nei suoi confronti:

“E lo sapete che cosa ha detto dopo che è andata via da casa mia? Che le sono servita! L’ha detto in una trasmissione, pensate un po’. Le sono servita tanto, perché prendeva i miei vestiti, prendeva la mia macchina, si è fatta il mio ex. Ha fatto tutto ciò che doveva, la trasmissione e poi ad Eliana un calcio nel c**o!”