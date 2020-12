gf-vip,-tommaso-zorzi-infuriato-sonia-lorenzini:-“sei-venuta-a-rompere-i-cogli**i”

Spread the love

Come previsto l’ingresso al Grande Fratello Vip di Sonia Lorenzini nella casa ha fatto molto arrabbiare Tommaso Zorzi che, dopo la diretta, ha avuto con lei un’infuocata lite!

La puntata di ieri è stata davvero piena. Ci sono state liti, incontri con i parenti, momenti di commozione e l’ingresso di tre nuovi vipponi. Mentre l’arrivo in casa di Samantha De Grenet e di Filippo Nardi, però, è stato un momento abbastanza tranquillo lo stesso non si può dire di Sonia Lorenzini.

La donna, infatti, sin da subito ha cominciato a litigare con Tommaso ma il loro scontro è andato avanti per tutta la notte.

Tommaso Zorzi: fuoco e fiamme con la Lorenzini

Quando Tommaso ha visto la ragazza dietro al vetro è subito stato chiaro l’astio fra i due. “Sento i rumori del circo” ha detto infatti lui, sarcastico. I loro dissapori, però, risalirebbero a qualcosa come otto mesi fa, periodo in cui Tommaso avrebbe preso in giro Sonia sui social.

L’influencer, infatti, teneva una sorta di rubrica in cui commentava in maniera ironica il comportamento dei vip durante la fashion week. In quella occasione definì la Lorenzini montata e altezzosa e, a quanto pare, parlando di lei fece anche il verso del vomito.

Sonia ha spiegato di essere rimasta molto male a causa di questi comportamenti di Zorzi che, dal canto suo, trova ridicolo il fatto che lei sia entrata nel gioco “sfruttando” questo episodio.

“Guarda che sei tu che sei venuta a rompere i cog*ioni. Io vado avanti anche senza Sonia Lorenzini”.

ha tuonato, infatti. Insomma, il gioco comincia davvero a farsi infuocato. Riusciranno i due a chiarirsi oppure le liti saranno all’ordine del giorno?