gf-vip:-selvaggia-in-lacrime-per-la-lettera-della-mamma

Selvaggia Roma da “iena” a “lacrima facile”: nella casa del Grande Fratello Vip la influencer ha ricevuto una lettera davvero commovente. Chi le ha scritto? E per dirle che cosa?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha parlato del suo papà, della sua assenza e dei problemi che hanno avuto in passato. Ha messo a nudo la sua anima, ha dimostrato di essere una Selvaggia tenera e vulnerabile. Durante la settimana la concorrenza ha parlato dei suoi genitori, ha raccontato che sua madre è tutta la sua vita.

Non ha invece alcun rapporto con il padre da tanti anni, da quando le ha detto che non la riconosceva più come figlia. Nonostante l’invito della madre a parlare con lui, Selvaggia proprio non ce l’ha mai fatta e, anzi, ha anche tentato il suicidio per lui e per la frattura che si è creata tra di loro.

Selvaggia Roma riceve la lettera della sua mamma

Durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 11 dicembre 2020 qualcuno ha scritto una lettera alla influencer da 1 milione di follower e il carattere decisamente fumantino. Questa lettera è stata scritta dalla sua mamma, che ha usato per lei parole davvero molto dolci:

“Una volta per tutte togli il muro che vi separa (…). Ti dico che sono fiera e orgogliosa di te. Mi manchi da morire (…). Sarà un Natale triste senza la tua presenza, ma vivi la tua esperienza. Spero di vederti il più tardi possibile. Ti mando un abbraccio e sono sempre orgogliosa di te. Ti amo immensamente, mamma”.

Vedendola triste, la sua mamma ha voluto scriverle la lettera che ha commosso tutti. La sua mamma le ha dimostrato di essere orgogliosa di lei soprattutto perché ora sta mostrando un lato che difficilmente mostra agli altri.

Ho dovuto difendermi dagli altri, mi è venuto più facile mostrare una maschera. Nella casa mi sento protetta e mi sto permettendo il lusso di essere me stessa.

Selvaggia Roma e la promessa a Signorini

Pupo per cerca do vederci chiaro e le chiede: “Sono un papà di tre figlie e mi interessa la cosa: qual è il problema vero che hai avuto con il tuo babbo?”

Selvaggia Roma risponde con molta sincerità:

Tralasciando la sua cultura, mancavano gli abbracci, mi ha sempre visto più come un “soldato” che come figlia. Con mio fratello e mia sorella si è concesso di più. Qualcosa tra di noi non ha funzionato.

Prima di lasciarla tornare dai suoi coinquilini, Alfonso Signorini le fa fare una promessa: mostrare anche fuori quel lato che sta mostrando ora al GF Vip. “Ci proverò”, gli ha risposto lei.