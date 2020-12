gf-vip,-pupo:-confessa:-ha-amato-un-uomo

Spread the love

Pupo ha amato un uomo. E’ questa la rivelazione choc del cantante fatta ad Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip. Un uomo a cui il cantante ha dedicato anche una canzone…

L'innamoramento di Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini ha fatto tornare in mente a Enzo Ghinazzi un vecchio ricordo svelando una segreto che nessuno ha mai saputo prima.

L’innamoramento di Tommaso Zorzi nei confronti di Francesco Oppini ha fatto tornare in mente a Enzo Ghinazzi un vecchio ricordo svelando una segreto che nessuno ha mai saputo prima.

Pupo si è infatuato di un uomo negli anni ’80

“Sono un eterosessuale convinto, ma ho avuto un’infatuazione per un uomo”. Insomma anche per uno come Pupo è possibile provare un sentimento verso un uomo. Lo ha ammesso lo stesso cantante.

Nel corso della puntata si parlava di amore omosessuale, che per Malgioglio è il più difficile da provare soprattutto quando è verso un eterosessuale. Pupo ha anche rivelato qualche dettaglio: “Negli anni 80 mi sono infatuato di un ragazzo. Questi rapporti possono nascere, non c’è da spaventarsi”.

Pupo vive con due donne, la moglie e la manager

Una rivelazione che ha colpito Alfonso Signorini e gli ospiti in studio. Una confessione che Pupo ha cercato di motivare, prima di chiarire: “Vivo con due donne da 32 anni e sono stato con tantissime donne”. Stuzzicato da Signorini, Pupo è entrato nei dettagli: “Ero un mio collaboratore, si chiamava Riccardo, faceva il fonico. Scrissi anche una canzone per lui. Questi rapporti possono nascere”, ha detto facendo riferimento al bel rapporto che si è instaurato tra Zorzi e Oppini.

Pupo, come da lui stesso ammesso, è legato a due donne: la moglie Anna e la personale manager Patricia Abati. Ha tre figlie, due nate dalla moglie, una dal legame con una sua fan. Insomma gli uomini non fanno per lui…