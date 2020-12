Spread the love











Selvaggia Roma e Dayane Mello animano la casa del GF Vip con una lite furiosa. Selvaggia accusa l’ex amica di essere troppo aggressiva e di comandare a bacchetta Adua Del Vesco: Dayane non ci sta e non le manda a dire. Ecco cos’è successo. Non si placano le discussioni all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo […]

L’articolo GF Vip, lite furiosa tra Dayane e Selvaggia: “Sei troppo aggressiva” proviene da Leggilo.org.

