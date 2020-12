dr-martens:-il-primo-store-in-italia-a-roma

Il noto brand di boots Dr.Martens apre il primo store in Italia, a Roma. Via Del corso si arricchisce di uno store dalla cultura british underground che in molti amano e seguono da tempo.

Dr Martens, noto brand di boots in pelle, apre il primo store fisico in Italia. La location è ovviamente la via dello shopping per eccellenza di Roma: Via del Corso.

Fondato nel 1960 in Inghilterra, nel Northamptonshire, dalla sua fondazione ad oggi, il brand è diventato il punto di riferimento di moltissimi appassionati di calzature di pelle. Iconiche grazie alla pelle smooth, ossia pelle morbida, queste calzature sono un esempio del mix perfetto tra identità e alta qualità.

Dr. Martens, quando le scarpe sono esempi di cultura

Un paio di scarpe non è semplicemente un prodotto, non è il mezzo per calcare le strade, ma molto più. Un paio di scarpe è il risultato finale di un processo che parte dalla creatività di una o più menti, per passare nelle mani dei sapienti calzolai, sino ad essere una trasposizione fisica di un’emozione.

Le Dr. Martens ne sono l’esempio, essendo diventate l’emblema della cultura underground e punk, indossate da Vip, artisti e personaggi di spicco, sono perfette per ogni tipo di look.

Per l’evento, nello store, è presente un dipinto realizzato da uno degli artisti “di strada”, o meglio street art, più rinomati di Roma: Lucamaleonte. L’apertura di uno store fisico appare una scelta quasi anacronistica, ma il country Manager Giorgio Trevisan giustifica la scelta così:

Riconosciamo che l’Italia e gli italiani sono particolarmente sensibili a una shopping experience in store ed è per questo motivo che stiamo valutando alcune aperture in città chiave per il mercato, anche dopo Roma”.

In attesa di poter tornare alle nostre giornate di shopping compulsivo, senza coprifuoco alle 18, sogneremo il momento in cui andremo di persona ad annusare l’inebriante odore di pelle nuova nello store Dr. Martens in Via Del Corso!