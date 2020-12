Spread the love











Daniele Scardina non conferma il ritorno di fiamma con Diletta Leotta e parte per gli Stati Uniti. Il campione passerà i prossimi due mesi a Miami per prepararsi agli incontri del prossimo anno. Daniele Scardina torna a parlare della sua tormentata storia d’amore con Diletta Leotta. Intervistato dalla gazzetta dello sport, dopo aver parlato dell’esperienza […]

L’articolo Daniele Scardina, nuova pausa con la Leotta: “Ora penso solo al ring” proviene da Leggilo.org.

