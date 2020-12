clima,-l’appello-di-guterres:-“i-leader-mondiali-dichiarino-lo-stato-di-emergenza”

I leader mondiali dovrebbero dichiarare lo stato di “emergenza climatica” nei rispettivi Paesi per stimolare la risposta al riscaldamento globale. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, nel suo intervento inaugurale del Climate Ambition Summit 2020, in corso in formato virtuale. “Qualcuno può ancora negare che siamo di fronte a una drammatica emergenza?”, ha detto Guterres. “Questo è il motivo per cui oggi invito tutti i leader mondiali a dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro Paesi fino al raggiungimento della neutralità carbonica”, ha aggiunto il segretario, secondo il quale i pacchetti di ripresa economica varati sulla scia della pandemia di Covid-19 rappresentavano un’opportunità per accelerare la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

“Finora i membri del G20 stanno spendendo il 50 per cento in più nei loro pacchetti di stimolo e salvataggio su settori legati alla produzione e al consumo di combustibili fossili, rispetto all’energia a basse emissioni di carbonio”, ha detto Guterres. “Questo è inaccettabile. Le migliaia di miliardi di dollari necessari per la ripresa post-Covid sono soldi che stiamo prendendo in prestito dalle generazioni future. Non possiamo usare queste risorse per bloccare politiche che gravano sulle generazioni future con un pianeta distrutto”, ha aggiunto.

L’Italia stanzierà 30 milioni di euro in favore del Fondo di adattamento delle Nazioni Unite per la lotta contro il cambiamento climatico. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Climate Ambition Summit 2020, promosso in formato virtuale in occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi sul clima. “Il cambiamento climatico colpisce in particolare e più duramente i più vulnerabili.

L’Italia ha sempre prestato particolare attenzione alla loro necessità di rafforzare la propria resilienza agli impatti climatici attuali e futuri, per questo motivo sono orgoglioso di annunciare l’impegno dell’Italia a donare 30 milioni di euro al Fondo di adattamento delle Nazioni Unite”, ha detto Conte, che nel quinto anniversario dell’Accordo di Parigi ha esortato i leader mondiali a dare prova di leadership, ricordando che “le nostre azioni risuoneranno a gran voce” nel resto del mondo. “Nel 2021, in qualità di presidente del G20 e di copresidente della Cop26 insieme al Regno Unito, l’Italia si impegna a dare un importante contributo a questo impegno comune: vogliamo utilizzare la nostra responsabilità speciale il prossimo anno per consentire accordi ambiziosi e lungimiranti nel quadro delle tre Convenzioni su clima, biodiversità e desertificazione”, ha aggiunto il presidente del Consiglio italiano.

Anche Papa Francesco è intervenuto con un videomessaggio. “L’attuale pandemia e il cambiamento climatico, che non hanno solo rilevanza ambientale ma anche etica, sociale, economica e politica, incidono soprattutto nella vita dei più poveri e fragili” e “fanno appello alla nostra responsabilità di promuovere, con un impegno collettivo e solidale, una ‘cultura della cura’ che metta al centro la dignità umana e il bene comune. Oltre ad adottare alcune misure che non possono più essere rimandate, è necessaria una strategia che riduce le emissioni nette a zero”.