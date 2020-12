Spread the love











Barbara D’Urso sembrerebbe decisa a entrare in politica, dopo aver conquistato Mediaset come conduttrice sarebbe pronta a cambiare rotta, ecco cosa ha detto Barabra D’Urso sarebbe pronta a entrare in politica, è lei stessa a confessarlo a Oggi, dicendo “me l’hanno chiesto mille volte e lo farò” la regina del talk show vuole cambiare mestiere […]

L’articolo Barbara D’Urso pronta a entrare in politica “me l’hanno chiesto e lo farò” proviene da Leggilo.org.

