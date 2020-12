ballando-con-le-stelle,-elisa-isoardi-single-a-natale

Da Ballando alle stelle a una telefonata che non arriva, quella del direttore Colletta per un programma che sembra non esserci più. Intanto arriva Natale ed Elisa Isoardi lo trascorrerà in famiglia, senza un uomo…

Elisa Isoardi si dedica alla cucina, a trascorrere le sue giornate con il suo cagnolino e la zia. E presto anche la sua mamma che la raggiungerà a Roma per passare il Santo Natale insieme.

L’ex ballerina di Ballando con le stelle è intervenuta a ‘Un giorno da pecora‘ su RadioRai1 e ha raccontato ancora una volta di essere felicemente una donna sola, senza nessun uomo al suo fianco. Insomma “sono una felice zitella”, ha scherzato Elisa.

Elisa? Una simpatica zitella

Le prossime vacanza di Natale, Elisa Isoardi le trascorrerà a Roma, in casa di zia Gabriella e sua mamma Irma. “Finalmente mi raggiunge mia mamma, è un po’ di mesi che non la vedo, e a a Natale è giusto passarlo con i propri affetti”. Tre donne e tra cani: “il mio Zenit trova compagnia: arriva Cristina la sua fidanzata e Maya”.

‘A un giorno da pecora‘ si parla anche di Elisa, del suo cuore. “Ora non batte per nessuno. E’ da un po’ che sono single”. Ma non era fidanzata con Raimondo Todaro? “Ancora? Se sto con un uomo ci devo essere per forza fidanzata? Il ballo è passione, è anche interpretazione”. Altro domanda. Ma non è brutto trascorrere le feste senza un fidanzato? “Io sto benissimo da single, e sto benissimo con le donne della mia famiglia. Sono una simpatica zitella, sono la regina del mio regno…”

Elisa a Domenica In? Quella è di Mara Venier

Insomma Elisa Isoardi conferma che “in questa transizione mi trovo bene, ma non vorrei trasformarla in un vizio di forma sennò non si diventa acidi ma sicuramente aridi”.

Capitolo lavoro. Quando torna in tv? “Bisognerebbe chiamare il direttore Colletta e chiedere a lui”. Pronta per Domenica In? “Che domanda è? Per me Domenica In è Mara Venier. E poi la domenica è sacra sul divano guardando Domenica In”.