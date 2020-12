wanda-nara-denuncia-la-littizzetto:-scontro-in-tribunale?

Dopo la battuta di Luciana Littizzetto a “Che Tempo Che Fa” Wanda Nara ha deciso di denunciare la comica italiana. La moglie di Icardi, infatti, ha fatto sapere tramite il suo profilo che agirà per vie legali!

Qualche giorno fa alcune parole di Luciana Littizzetto avevano sollevato un grande polverone. In una puntata di “Che Tempo Che Fa“, talk show di Rai Tre in cui affianca Fabio Fazio, la comica torinese aveva commentato una foto di Wanda Icardi, con la sua tipica ironia.

“Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo.”

