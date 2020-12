Spread the love











Vediamo insieme per quale motivo, l’opinionista Tinì Cansino del programma Uomini e Donne, non parla quasi mai. Lei è una delle opinioniste del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di Tinì Cansino. Ma molto spesso non esprime la sua opinione, al contrario magari di Tina e di Gianni, vediamo […]

L’articolo Uomini e Donne: questo è il motivo per cui Tinì Cansino non parla mai proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...