uomini-e-donne:-nicola-si-difende:-mai-sfiorato-valentina

Che cosa è accaduto a Uomini e donne durante la puntata del 10 dicembre? Come mai Nicola Mazzitelli si è così arrabbiato? Il cavaliere prende le distanze da Valentina e sostiene che…

Bufera su Valentina Dartavilla Lupi, dama di Uomini e donne. Il suo ex cavaliere Maurizio Guerci ha infatti raccontato durante la puntata del programma condotto da Maria De Filippi in onda giovedì 10 dicembre 2020 di essere venuto a conoscenza di alcune informazioni sul conto della trentaquattrenne che sono tutt’altro che degne di lode.

Secondo il cavaliere che sta frequentando anche Gemma Gargani la ragazza avrebbe avuto in passato rapporti intimi con alcuni dei cavalieri del parterre maschile del Trono over, tra i quali spicca Costantino, al quale Valentina avrebbe chiesto di mantenere l’assoluto riserbo. Ma c’è qualcosa di più grosso ancora: parrebbe che Valentina si sia messa d’accordo con uno dei cavalieri al momento assente poiché risultato positivo al Covid-19: si tratta di Nicola Mazzitelli, con il quale si sarebbe accordata per uscire dal programma non appena fosse rientrato in studio. Da qui la scelta di frequentare Maurizio per “allungare il brodo“ e poter rimanere più a lungo in trasmissione.

La reazione di Nicola Mazzitelli di Uomini e donne

Ma Nicola Mazzitelli non ci sta e ha voluto dire la sua dopo la puntata. Sul suo profilo Instagram, attraverso una Storia, ha sostenuto di essere stato infangato per 15 giorni. Nicola è arrabbiato e molto amareggiato: e

“Avete sostenuto che ero io che ero andato a letto con Valentina e invece oggi in puntata è uscito che è stato Costantino a mettersi d’accordo con lei e ad andare a letto con lei. Io con Valentina ci sono uscito l’ultima volta venerdì 27 (novembre) e ho detto alla redazione che avrei chiuso con lei. La redazione lo sa. Adesso sto lavorando in gelateria perché la situazione non mi permette di tornare in trasmissione. Quando avrei dunque avuto il tempo di andare con questa donna? Non c’è nessun messaggio di me e Valentina.

Poi prosegue:

