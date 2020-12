uomini-e-donne:-gemma-shock,-chiude-con-biagio

Decisione inaspettata di gemma Galgani, vera star di Uomini e donne. La dama infatti deciso di lasciare uno dei cavalieri che sta frequentando, preferendo riversare le sue energie e le sue attenzioni solo su uno di loro…

Gemma Galgani, dama di punta del Trono Over di Uomini e donne, come abbiamo potuto vedere in queste settimane, è alle prese con la conoscenza in particolar modo di due cavalieri: Maurizio e Biagio. Inizialmente Biagio sembrava proprio averla rapita, tanto che la dama torinese si era fatta dei veri e propri castelli in aria, fantasticando sulla loro possibile relazione al di fuori degli studi del dating show di Maria De Filippi. Gemma si era anche dimostrata parecchio gelosa delle due dame che per un certo periodo avevano frequentato l’uomo, vale a dire Maria e Sabina. Quest’ultima, in modo particolare, sembrava molto vicina a Biagio ed era considerata da tutti la vera rivale di Gemma.

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 12 Ottobre: Gemma e Biagio bacio passionale

Gemma dice addio a Biagio

Ma… alla fine il cavaliere ha scelto Gemma. In amor vince chi fugge, si dice, e da quel momento Biagio sembra aver perso smalto nei confronti della Galgani, che ha incominciato invece a riversarsi completamente su Maurizio, più giovane di Biagio. Come Biagio ha chiuso la conoscenza con Sabina, ecco che nelle prossime puntate vedremo che Gemma chiuderà con lui. Come la prenderà il cavaliere?

Per gemma c’è solo Maurizio

La Galgani non vuole assolutamente perdere tempo e ha deciso di dedicare tutte le sue energie al corteggiamento di Maurizio. Ora che la 34enne Valentina è uscita di scena e non è più un “problema” per lei, Gemma non ha più rivali in amore e può concentrarsi sulla conoscenza del cavaliere. Sappiamo che nella puntata in cui lascerà Biagio, Gemma ballerà con Maurizio, che inviterà a cena da lei. Il cavaliere accetterà questa volta di salire nella stanza della dama?

Nelle corse puntate abbiamo infatti visto che l‘uomo aveva preferito cenare con Gemma nel ristorante dell’albergo e non salire nella stanza della donna. Forse era preoccupato che la dama potesse farli delle avances o farsi troppe aspettative? C’è da dire che Gemma è molto lanciata con lui e infatti Maurizio ha precisato che a prendete l’iniziativa, bacio compreso, è sempre stata lei.