Spettacolare! La casetta di pan di zenzero è la villetta del film “Mamma, ho perso l’aereo”, ed è subito Natale ’90

No, non è una semplice casetta di pan di zenzero, è un vero e proprio tuffo negli anni ’90… dal tocco super natalizio, la riconoscete?

Sono già passati 30 anni dall’uscita al cinema di “Home alone”, nella versione italiana “Mamma, ho perso l’aereo”, un film che è diventato un cult e che viene riproposto in televisione durante il periodo natalizio. Qualche settimana fa il servizio streaming Disney+ ha deciso di fare un regalo in anticipo a tutti suoi abbonati inserendo tra le sue proposte i film con l’iconico Macaulay Culkin.

E per celebrare alla grande l’anniversario dell’uscita della pellicola, la Disney ha commissionato anche una torta a dir poco epica alla cake designer di origini indonesiane Michele Wibowo, chiedendole di realizzare una casa di pan di zenzero di 1,7 metri per 1,25 metri ispirata all’abitazione dei McCallister. Per creare la spettacolare creazione ci sono volute ben 300 ore!

@Disney

E il risultato è davvero sorprendente, visto che l’opera di pan di zenzero è ricchissima di dettagli. La cake designer è riuscita a riprodurre fedelmente Kevin a faccia in giù sulla neve dopo la corsa sulla scale e persino i ladri Harry e Marv, i personaggi interpretati da Joe Pesci e Daniel Stern. Non manca nemmeno il celebre camioncino della consegna della pizza Little Nero.

@Disney

“Ho colto al volo l’occasione perché si tratta di uno dei miei film preferiti di Natale, non sembra davvero Natale nella nostra casa fino a quando non l’abbiamo visto almeno due volte. – racconta Michele Wibowo – Mi sono davvero divertita nel renderla adatta all’atmosfera delle feste e ho amato realizzare i personaggi di Kevin e dei ladri Harry e Marv”.

La straordinaria casetta di pan di zenzero sarà esposta presso l’Oak Center for Children and Young People presso The Royal Marsden nel Surrey, uno dei più grandi centri oncologici per bambini e ragazzi d’Europa.

Fonte: Disney