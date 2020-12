ruba-le-crocchette-della-colonia-felina-per-sfamare-i-suoi-gatti:-l’enpa-decide-di-aiutare-il-pensionato-e-di-non-denunciarlo

“Vittorio De Sica ha dedicato un suo celebre film ai ladri di biciclette, noi invece ci siamo imbattuti in un ladro di crocchette”: così Enpa Monza e Brianza sintetizza una storia all’insegna dell’amore per gli animali, iniziata nelle scorse settimane con un furto e conclusasi con un lieto fine.

Da tempo nella colonia felina di Cascina Seregna a Caponago (in Brianza appunto) spariva il cibo destinato ai gatti: non solo i sacchi di crocchette da 5 o 10 kg, ma anche il contenuto delle ciotole dei 15 ospiti della colonia. Inoltre veniva prelevato anche il materiale usato da Milena Rosellini, responsabile delle colonie feline per la sezione brianzola di Enpa, per tenere in ordine le casette dei mici.

“In un primo tempo Milena aveva lasciato un cartello rivolto al responsabile dei furti, scrivendogli di chiedere aiuto nel caso in cui ne avesse avuto bisogno, senza però sottrarre il cibo ai gatti – spiega Giorgio Riva, presidente di Enpa Monza e Brianza – Poi, visto che gli episodi si sono ripetuti, si è rivolta alle forze dell’ordine e con l’autorizzazione dei carabinieri ha piazzato delle fototrappole in zona”.

Così, grazie alla collaborazione della Polizia locale di Caponago guidata dal comandante Gabriele Garberoglio, è stato individuata la persona che sottraeva le crocchette: “Si trattava di un pensionato 80enne di Carugate, che ha spiegato di aver preso il cibo perché non riusciva a sfamare i suoi gatti – continua Riva – Come Enpa, abbiamo deciso di non denunciarlo, anzi ora lo aiutiamo a prendersi cura degli animali con donazioni di cibo e monitoriamo la situazione”.

L’80enne abita infatti in una cascina e nel capanno dove tiene gli attrezzi da giardinaggio si presentano spesso gatti provenienti dalla colonia felina degli orti che si trovano nelle vicinanze.

“Alcuni di quegli animali non sono sterilizzati perché è purtroppo ancora diffusa la credenza secondo cui dopo la sterilizzazione non sarebbero più in grado di catturare i topi – prosegue il presidente della sezione brianzola di Enpa – Ovviamente così si ottiene solo una crescita incontrollata della popolazione felina. Cercheremo di occuparci quanto prima delle opportune sterilizzazioni. Intanto Milena Rosellini sta aiutando l’anziano ad accudire al meglio i gatti che frequentano la sua proprietà”.

L’anziano è stato insomma mosso dal desiderio di aiutare gli animali, “espresso però nel modo più sbagliato, con il furto – conclude Riva – Per fortuna abbiamo potuto contare sulla collaborazione della Polizia locale e dell’amministrazione di Caponago, che è da sempre un Comune pet friendly”.

La vicenda è stata infatti seguita con attenzione anche dalla sindaca Monica Buzzini, che ha ringraziato pubblicamente Enpa e il comandante dei vigili con un post sulla propria pagina Facebook.