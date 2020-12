pizzo-con-minacce-ai-negozianti-durante-il-lockdown:-a-cormano-arrestati-tre-pregiudicati,-due-sono-fratelli-del-boss-flachi

Tra maggio e settembre, nel pieno del periodo nero della pandemia, il pizzo non si è fermato. A Cormano, nel milanese, negozianti già in difficoltà per la crisi dovevano anche sottostare alle richieste di soldi e gioielli di una banda mafiosa. Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Milano nei confronti di altrettanti soggetti italiani, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina, aggravati dal metodo mafioso. La vittima è il gestore di un’attività commerciale di Cormano, ma non sarebbe l’unico.

L’estorsione in diretta nel negozio di Cormano: la banda vicina alla ‘ndrangheta si fa consegnare soldi e gioielli

A maggio, appunto, i militari della stazione di Cormano aveva saputo che vari negozianti erano diventati vittime di estorsione ed è stato allora, con una serie di servizi di osservazione, che hanno notato i tre, tutti già noti alle forze dell’ordine, costantemente presenti nei pressi di un locale. Da lì sono partite le indagini che hanno permesso di ricostruire l’estorsione “palesemente ricondotta a una consorteria criminale di matrice ‘ndranghetista dedita alla raccolta del pizzo”, visto che i tre sono vicini alla ‘ndrina Trovato e al clan di Pepe Flachi. La banda era riuscita ad avvicinare il negoziante, costringendolo a fornire prestazioni gratuitamente e a versare agli strozzini 3.500 euro in contanti e monili in oro che venivano consegnati direttamente all’interno dell’attività. Ma la richiesta complessiva dovrebbe ragigungere i 25mila euro complessivi.

I tre arrestati, residenti a Milano e Rho e tutti di origine calabrese, sono stati portati nel carcere di Opera.