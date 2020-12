mino-magli-rivela-scottanti-retroscena-sul-passato-di-elisabetta-gregoraci

Mino Magli non si dà pace e dopo essere stato ospite a Live – Non è la d’Urso per parlare di Elisabetta Gregoraci, rilascia ancora un’intervista per il settimanale Oggi al quale rivela alcuni scottanti retroscena sul passato della soubrette.

Elisabetta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip da cui è uscita lunedì scorso dopo un commovente bacio d’addio a Pierpaolo Pretelli, ha chiarito che non c’è stata storia alcuna con Mino Magli, nel quale riconosce la figura di un uomo del suo passato che “si è comportato in modo schifoso“, come dice l’ex moglie di Flavio Briatore.

Al settimanale, Mino Magli rivela che Elisabetta Gregoraci si sarebbe fatta regalare da quest’ultimo un intervento di chirurgia plastica, nello specifico un intervento di mastoplastica additiva al décolleté. Lo stilista dichiara poi che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si sarebbe legata a Flavio Briatore unicamente per il denaro ed il prestigio dell’imprenditore.

Elisabetta mi piaceva moltissimo, era davvero ambiziosa, a tal punto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma lei invece era una multiproprietà.

Magli non si ferma e coinvolge Elisabetta Gregoraci anche nel caso Vallettopoli, scoppiato nei primi anni 2000. A tal proposito afferma: