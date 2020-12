messaggio-di-speranza-per-saluzzo:-nonna-liliana-sconfigge-il-coronavirus-a-89-anni

Ecco giungere dalla residenza “Emanuele Tapparelli Azelio” di Saluzzo, un messaggio di speranza per tutti quanti noi, che sia di buon auspicio per l’anno a venire.

Nonna Liliana Malanchino, vedova Comba ha contratto il coronavirus durante la permanenza all’interno della residenza per anziani di Saluzzo, dove abitualmente è ospite.

Purtroppo la malattia, anche se presa in maniera totalmente asintomatica è durata per molto tempo, facendo rimanere la signora Liliana positiva per ben 28 giorni.

Finalmente la lotta con il mostro l’ha vinta lei!, ed i figli Bruno e Roberto Comba, con le rispettive famiglie non possono far altro che essere felici per questa enorme vittoria che rappresenta lo spirito di una donna forte come la dolce nonnina.

Giungono così i ringraziamenti di Bruno e Roberto Comba, che con le proprie famiglie esprimono la piena gratitudine nei confronti della residenza per anziani: “Dopo 28 giorni il Covid-19 non ce l’ha fatta e ha dovuto arrendersi, mamma, 89 anni suonati è tornata negativa…Mamma 1 – Covid 0.Grazie a tutto il personale della Residenza Emanuele Tapparelli Azelio per il loro impegno e la loro dedizione verso gli ospiti. Anche in questo caso la tempra del Borgo San Martino è venuta fuori… Ti vogliamo bene mamma”