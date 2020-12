Home » News » Reali » Meghan batte la Regina Elisabetta: è lei la reale più popolare

Nel 2020 Meghan Markle ha attivato più di 6 milioni di ricerche mensili online, soprattutto su Google. Lo rivela un sondaggio del sito di e-commerce OnBuy. Kate è seconda (ma prima per hashtag e followers su Internet). La regina Elisabetta solo terza. Cala la popolarità di Harry, quarto, seguito al quinto posto da William.

Bel colpo per Meghan Markle, dopo un anno difficile e pieno di ostacoli.

La “Megxit”, la “fuga” dall’Inghilterra e il “divorzio” suo e di Harry dai Windsor, il trasferimento dei duchi di Sussex in America con il loro piccolo Archie, mesi di battaglie contro gli haters, cause legali con alcuni tabloid, polemiche pubbliche a non finire e, sul fronte privato, la perdita del secondogenito di cui era in attesa, come ha rivelato di recente Meghan sul “New York Times”.

Meghan è la reale più popolare e ricercata online

In base a un sondaggio del sito e-commerce britannico OnBuy, relativo a ricerche effettuate nell’ultimo semestre su Google, Instagram e altri social, oltre a quanto è emerso da altre indagini recenti, la Markle continua a essere la reale più popolare – e ricercata – in tutto il mondo. Da notare che la duchessa non fa più parte della Corona britannica da quasi un anno e che le sue apparizioni pubbliche negli ultimi mesi sono avvenute in prevalenza online.

Nel corso del 2020 Meghan ha collezionato oltre sei milioni di ricerche mensili, soprattutto su Google (con un punteggio di 14,5% relativo al volume di ricerche mensili).

La segue, a ruota, Kate Middleton, battuta per un soffio sul fronte ricerche (14,4%), ma non sulla quantità di hashtag e followers su Instagram, parametri dove risulta in testa.

Terza la regina Elisabetta (14,3%), un punteggio rafforzato dalla sua vittoria nei sondaggi di popolarità condotti dalla società inglese YouGov, attiva nelle ricerche di mercato internazionali.

Chi invece sarebbe in calo, in termini di popolarità, è il principe Harry, a causa della sua decisione di abbandonare il suo ruolo di senior royal a corte.

Con il 14,2%, comunque, il principe inglese, marito di Meghan, risulta pur sempre quarto tra i reali più ricercati. Un gradino in più del fratello maggiore William, in quinta posizione con il 13,8%.

Il meno popolare della Royal Family? Andrea di York, che si ferma all’1,2% dopo la bufera dello scandalo Epstein.