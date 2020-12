Spread the love











Dopo il grande successo della quinta edizione Matrimonio a Prima Vista potrebbe tornare in onda già il prossimo gennaio. Ecco le come e quando dovrebbe tornare il reality. Buone notizie per gli appassionati del reality show Matrimonio a Prima Vista. Il programma è finito da una sola settimana non lasciandoci il tempo di accantonare i protagonisti […]

L’articolo Matrimonio a Prima Vista, in arrivo la sesta edizione: Tutti i dettagli proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...