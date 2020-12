lutto-per-carolyn-smith:-“mi-sono-svegliata-questa-mattina-pensando-a-te”

Carolyn Smith è in lutto per una persona a lei molto cara: si erano conosciute in televisione ed avevano una cosa terribile in comune

Carolyn Smith e Gianluca Mech (getty images)

Un addio che non sarebbe mai dovuto arrivare, un’amica cara se n’è andata e a Carolyn Smith sta vivendo un grave lutto. Si erano conosciute in televisione e combattevano la stessa battaglia, quella contro il cancro, il male del secolo. E’ Gabriella, la donna che è morta qualche giorno fa, una persona comune che aveva raccontato la sua storia di coraggio lo scorso 4 ottobre ospite di Da noi… a ruota libera, programma condotto da Francesca Fialdini.

Lutto Carolyn Smith: cosa scrive nel messaggio di addio?

Carolyn Smith sorride alla vita come ha sempre fatto, fin dal primo giorno che ha scoperto di avere un male così grave. Eppure lei non si è mai arresa, continua a vedere sempre tutto con ottimismo, a lavorare, e a godersi tutto quello che ha. Questi giorni per lui sono un po’ critici, visto che ha appena perso un’amica. Su Instagram manda un messaggio a Gabriella, le sue parole sono toccanti e arrivano dritte al cuore di chi legge: ” Ciao Gabri. Ti ho conosciuto il 4 Ottobre A Ruota Libera – scrive la giudice – da quel momento è nata un intesa tra di noi, come se forse ti conosceva da anni”. Poi la Smith continua dicendo che Gabriella le è entrata nel cuore come un missile e non potrà mai dimenticarla.

“Mi sono svegliata questa mattina pensando a te – continua il messaggio – sono contenta che le nostre strade si sono incontrate ma mi dispiace che non abbiamo potuto incontraci in persona”. Carolyn non vede l’ora di conoscere la famiglia di Gabriella di persona, sa già che l’ottimismo e la voglia di sorridere non manca in quella casa.