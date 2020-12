libano,-il-premier-diab-sotto-accusa-per-l’esplosione-al-porto-di-beirut

BEIRUT – Per la prima volta dalla devastante esplosione del porto di Beirut il 4 agosto scorso la procura di Beirut ha accusato formalmente il premier uscente Hassan Diab e tre ex ministri di “negligenza” per quello che per ora rimane per gli inquirenti un “incidente”, costato la vita a 200 persone.

Si tratta delle prime accuse formali emesse dagli organi inquirenti contro esponenti istituzionali libanesi di alto livello dopo quattro mesi dalla duplice esplosione, causata da 2.700 tonnellate di nitrato di ammonio da anni contenute in un hangar del porto di Beirut. Il giudice libanese Fadi Sawan ha inserito nella lista delle persone accusate di “negligenza”, “mancanze” e “aver causato decessi” anche l’ex ministro delle finanze, Ali Hassan al Khalil, e i due ex ministri dei lavori pubblici Yusuf Fenianos e Ghazi Zuayter.

Diab ha reagito affermando di avere la “coscienza pulita” e di “avere fiducia nel fatto di aver gestito” la vicenda “in modo responsabile e trasparente”. Diab ha annunciato le dimissioni lo scorso 10 agosto, poi a settembre ha gettato la spugna il premier incaricato Mustafa Adib e il 22 ottobre, per la quarta volta nella sua storia politica, ha ricevuto il mandato Saad Hariri. Il Paese continua ad attendere la formazione del nuovo governo.