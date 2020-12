L’Eredità: Flavio Insinna salvato da Adriana Riccio

Flavio Insinna, il conduttore de L’eredità, non avrebbe preso bene l’esclusione dalla conduzione della nuova edizione di Affari tuoi. A consolarlo c’è per fortuna l’amore di Adriana Riccio…

Flavio Insinna è un uomo felicemente fidanzato. Bisogna ricordarlo. In tanti se lo chiedono perché di lui al di fuori dalla televisione si sa sempre troppo poco. E’ quasi impossibile, vedere Flavio in dolce compagnia. Una riservatezza che resista fin dall’inizio della sua carriera di conduttore.

Non è semplice incontrarlo fuori dalla Rai. Ma Gente è riuscito a paparazzarlo

per le strade del centro di Roma con la compagna Adriana Riccio con cui fa coppia ormai da quattro anni. Un rapporto solido e molto importante per Flavio soprattutto ora che ha scoperto del ritorno in onda di Affari tuoi, il programma che ha fatto conoscere la coppia, senza però la sua conduzione…

Leggi anche: Flavio Insinna pronto a lasciare la Rai

Nonostante la sua brillante conduzione de L’eredità, che raccoglie ogni sera oltre 5 milioni di telespettatori, a Flavio Insinna, sarebbe stato precluso il ritorno alla guida di Affari tuoi, che condusse dal 2013 al 2017 con successo prima che Striscia la Notizia mandasse in onda alcuni filmati e si ‘accanisse’ contro il programma e il suo conduttore.

Ora il programma tornerà su Raiuno nel 2021 e probabilmente sarà l’amico di sempre Carlo Conti a presentare il famoso gioco dei pacchi. Quel gioco che ha fatto conoscere a Flavio la sua Adriana Riccio. E più o meno all’epoca dell’incontro con la sua amata concorrente Flavio Insinna stava per convolare a nozze con Mariagrazia Dragani, una collaboratrice del programma Che tempo che fa. “Le pubblicazioni di nozze – ricorda il settimanale Gente – erano state affisse ad agosto di quattro anni fa all’albo pretorio del comune di Milano, città dove la donna abitava”.

Un matrimonio che molti conoscenti della coppia non avevo ben compreso: “i due – continua il settimanale – si conoscevano da poco e il ‘sì’ sembrava più un atto d’impulso di Flavio, già ultracinquantenne, per compiacere l’anziana e adorata mamma che voleva vederlo sentimentalmente ‘a posto’. Infatti, poco dopo, senza che trapelasse una ragione, il matrimonio fu annullato”.

Da lì a poco arrivo Adriana Riccio che partecipò nel febbraio del 2016 come concorrente ad Affari Tuoi, il programma condotto allora da Insinna. Era la rappresentante della regione Veneto. Durante il gioco scoccò forse il classico colpo di fulmine. Fatto sta che la relazione tra Flavio e Adriana si è dimostrata solida e oggi Insinna si appoggia a lei nei momenti di difficoltà…

Potrebbe interessarti: Gerry Scotti e Flavio Insinna si scontrano