Ilary Blasi attacca senza filtri Barbara D’Urso e Maria De Filippi: parole pesantissime – VIDEO

L’ex letterina Ilary Blasi, conduce su Instagram “Fashion or Trashion” accompagnata da una crew, in cui c’è anche sua sorella Melory

E brava ad Ilary Blasi, non avendo più spazio in tv, lei se l’è creato su Instagram con un format tutto suo: “Fashion or Trashion”, in cui in chiave ironica accompagnata da un gruppo di esperti, in cui compare “la feticista dei piedi”, sua sorella Melory Blasi, taglia e cuce i vari personaggi dello spettacolo, mettendone in evidenza i difetti.

Del team, definito “leoni della fossa” fanno anche parte: Brigitte Valesh, beauty coach; Claudio Noto, make up artist; Alessia Solidani, hair stylist.

Come l’ha presa l’ex capitano della Roma, marito della showgirl e padre dei suoi tre figli, Francesco Totti? Ecco la reazione

Il post di Totti per Ilary Blasi

Nelle prime due puntate, ogni giovedì sul suo canale social, Ilary ha passato in rassegna: Miriam Catania, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker. Ha dato pagelle a molte sue colleghe, chissà come l’avranno presa?

Ilary Blasi nella terza puntata affonda Barbara D’Urso

Maretta con Barbara d’Urso? Niente affatto! La conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei Famosi si diletta su Instagram con il format Fashion or Trashion, dove commenta l’abbigliamento di amici e colleghi.

L’ultima “vittima” nella puntata: “Look si salvi chi può” degli sfottò di Blasi è Barbara Carmelita d’Urso, regina dei pomeriggi italiani.

Il team mette in evidenza di zia Barby: pose troppo sexy, piume in eccesso, gonne troppo corte, poca naturalezza, filtri paradisiaci, tessuti scozzesi fuori moda. Alcuni dicono di lei “sembra una ballerina di balli latino-americani”.

Basteranno tutte queste frecciatine per scatenare un litigio tra la Tottigoal e Barbara D’Urso?

Ed ancora nella terza puntata

Dopo l’analisi modaiola di un pezzo di antiquariato come Barbara D’Urso, anche un’altra donna dello spettacolo viene messa sotto esame, si tratta di: Maria De Filippi, Queen Mary. I suoi look da Mortisia bionda vengono bocciati. Promosso il perfetto taglio di capelli secolare.

Ilary Blasi, conclude la terza puntata di Fashion or Trashion dicendo: “… e anche oggi abbiamo rischiato abbastanza!”.