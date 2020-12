il-paradiso-delle-signore,-anticipazioni-oggi-11-dicembre:-federico-perdona-silvia-e-ludovica…

Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: grazie a Umberto, Federico perdona sua madre Silvia. Roberta trova l’anello di fidanzamento di Marcello mentre a Milano torna Ludovica…

Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15.55. La serie, ispirata a un romanzo di Emile Zola, ha sullo sfondo un nuovissimo grande magazzino, attorno e dentro il quale si intrecciano le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta.

Grazie a Umberto e anche a suo marito Luciano stanco e preoccupato delle condizioni della moglie, Silvia riesce a parlare con suo figlio, a farsi perdonare da Federico. Un gesto che rende felice la donna che ora può cercare di ricostruire un rapporto con il ragazzo che ha scelto di lasciare casa dopo aver scoperto la verità su chi è il suo reale padre. Il nuovo rapporto che si sta creando con Silvia spaventa Adelaide che non vorrebbe perdere nuovamente suo cognato per un’altra donna…

Ludovica torna a Milano per riconquistare i Guarnieri

A sorpresa Ludovica Brancia di Montalto torna a Milano. Ci torna dopo aver finto una gravidanza, dopo aver preso in giro Riccardo e tentato di ingannare l’intera famiglia Guarnieri. Ora la giovane nobildonna dopo aver lasciato Milano ha deciso di farci ritorno anche perchè ormai il giovane Guarnieri è fuggito in Francia con Nicoletta. L’intento di Ludovica con l’aiuto di Cosimo è quello di cercare il perdono di Umberto e Adelaide.

Intanto Roberta, dopo aver trovato l’anello di fidanzamento di Marcello, si convince che le cose tra di loro continuino ad andare bene. La ragazza però non sa che il suo fidanzato per proteggerla è stato costretto a scendere a patti con il Mantovano. Ma forse non è stata una buona idea…