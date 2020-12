Spread the love











Angelina Jolie in un’intervista per Harper’s Bazaar parla di violenza sulle donne e lancia un appello: “Anche durante le feste chiedete aiuto“. Angelina Jolie è da sempre in prima linea quando si tratta di missioni umanitarie e di attivismo contro la violenza sulle donne. Di nuovo l’attrice statunitense si è fatta sentire sul tema riconfermando […]

L’articolo Il messaggio di Angelina Jolie contro la violenza sulle donne: “Parlatene sempre” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...