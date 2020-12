Home » Tv » Il Collegio » Il Collegio 5, Lucia Gravante: social, carriera e gossip

Il settimo episodio de Il Collegio 5 ci ha stupiti come sempre: con l’ eliminazione di Rahul, il Collegio 5 si affaccia verso l’ultimo capitolo. Mentre aspettiamo il prossimo Martedì, conosciamo Lucia Gravante, una grande attrice e insegnante italiana. La donna è la sorvegliante del docu-reality fin dalla prima edizione.

Con lo scorso episodio de Il Collegio 5 abbiamo visto Rahul Teoli abbandonare il convitto, espulso dal preside dopo il suo comportamento dovuto ad alcune problematiche con Enzo. Inoltre abbiamo visto anche alcuni amori sbocciare: Giordano e Giulia ma anche Sofia e Davide… Abbiamo conosciuto anche tutti i trofei e le gare sportive dei “Giochi della Gioventù” edizione 1992. Nel frattempo che l’ultimo episodio, conosciamo la nostra sorvegliante: Lucia Gravante, 53enne proveniente da Ivrea.

Lucia Gravante e la sfera privata

Leggi anche: Il Collegio: è morta la sorvegliante? La verità

Lucia Gravante nasce a Ivrea il giorno 16 Maggio 1967, avendo ad oggi 53 anni. Lei è un’attrice ed insegnante a livello nazionale. Nel suo campo lavorativo si muove all’interno del piccolo schermo, del cinema e del teatro. La donna è la sorvegliante de Il Collegio, fin dalla prima edizione.

Della sua vita privata conosciamo il suo matrimonio. Del marito conosciamo soltanto il lavoro: l’uomo è un medico si sa soltanto che suo marito è un medico. Questa novità è stata svelata da Lucia stessa durante un’intervista rilasciato nel periodo del lockdown. Inoltre, Lucia Gravante ha una figlia di 22 anni ed un figlio di 18 anni. Della figlia sappiamo che è una studentessa di Graphic Design presso lo IED di Torino. Lei sogna di diventare ideatrice di copertine per le riviste.

Lucia Gravante e i suoi successi

Fin da giovane, Lucia è fanatica di attività motorie e sportive. La donna, infatti, si iscrive all’Isef e dopo la laurea diventa istruttrice di atletica leggera. Con questo qualifica, comincia ad insegnare presso le scuole elementari. Tuttavia, ad accompagnare Lucia è anche la sua passione per il teatro e la recitazione. Oltre a prendere parte a numerosi corsi di doppiaggio, canto e recitazione, Lucia fa parte della scuola di danza di Anita Cedroni. Nel 2000 comincia a lavorare nei teatri e ad avere successo.

Nel 2003 arriva anche nel piccolo schermo, grazie alla sua partecipazione all’interno di “cuori rubati”. In seguito, fa parte anche di altre fiction nazionali: “Carabinieri”, “Soliti Sospetti” e tante altre. Nel 2007 arriva nel mondo del cinema in numerosi film, tra cui “Bianca come il latte e, rossa come il sangue”. La donna è la sorvegliante all’interno de Il Collegio dal 2009.

Potrebbe interessarti: Il Collegio: Claudia Dorelfi sparita dai social?

Lucia Gravante e i suoi profili mediatici

Il profilo della nostra sorvegliante è molto attivo. La donna sembra fare grande uso dei social media in generale. Il suo account Instagram (@lucia.gravante.official) conta con 226mila follower. Oltre alle tante situazioni ritratte dal docu-reality, conosciamo tanti momenti di vita privata: gite in campagna, il mangiare bene, la botanica e la grande vita frenetica.

Nel suo account possiamo vedere anche la sua passione per la cucina e l’amore per gli animali: Lucia ha in casa diversi cani. Nella biografia, possiamo subito capire che la docente è anche una scrittrice. “Il sole nasce per tutti” è il suo nuovo libro. La nostra sorvegliante possiede anche di un account TikTok (@realluciagravante) dove si diverte e sfida tutti i trend del momento: da video di danza a momenti molto strepitosi, Lucia è molto divertita dalla piattaforma.