il-caos-dopo-di-te-cast:-attori-e-personaggi

Chi troviamo nel cast de Il Caos Dopo Di Te? Stiamo parlando della serie scritta e diretta da Carlos Montero, già co-creatore di Élite, che firma un nuovo thriller disponibile dall’11 dicembre su Netflix. Arriva proprio dall’acclamata Élite uno dei protagonisti di El Desorden Que Dejas, nel titolo originale. Stiamo parlando del giovane Arón Piper, ma chi sono gli altri protagonisti accanto a lui?

Chi è Inma Cuesta, Raquel ne Il Caos Dopo Di Te?

inma cuesta interpreta raquel ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Tr i protagonisti della serie Netflix troviamo la giovane attrice spagnola Inma Cuesta, ricordata soprattutto per un’altra serie targata Netflix come Criminal ma anche per film come Tutti lo sanno di Ashar Farhadi e Julieta diretto da Pedro Almodóvar.

Ne Il Caos Dopo di Te Inma Cuesta interpreta il ruolo di Raquel, l’insegnante che viene trasferita in una nuova scuola in Galizia dopo che la professoressa precedente fa una tragica fine.

Una volta messo piede all’interno dell’istituto Novariz, per Raquel hanno inizio strani avvenimenti come il ritrovamento di un misterioso bigliettino che riporta: “Quanto ci metti a morire”? Ma qual è il motivo di questa inquietante accoglienza e cosa è successo davvero all’insegnante che c’era prima di Raquel?

Chi è Bárbara Lennie, Viruca ne Il Caos Dopo Di Te?

barbara lennie interpreta Viruca ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Nella parte della seconda protagonista principale de Il Caos Dopo Di Te troviamo Bárbara Lennie Holguín, giovane attrice spagnola che ricordiamo per il film Magical Girl. Tra i suoi altri progetti per il grande schermo citiamo anche Petra, Il Regno e Tutti lo sanno, dove recita già al fianco di Inma Cuesta.

Per quanto riguarda invece il piccolo schermo ricordiamo Bárbara per serie tv come Isabel, El incidente e Amare per sempre. Nella produzione Netflix firmata da Carlos Montero l’attrice spagnola recita nel ruolo di Viruca, l’insegnante che con la sua misteriosa scomparsa fa in modo che Raquel arrivi all’istituto di Novariz per sostituirla. Presto però vengono a galla le reali motivazioni che si nascondono dietro l’identità di Viruca.

Chi è Arón Piper, Iago ne Il Caos Dopo Di Te?

Arón Piper ne Il caos dopo di te. Credits: Jaime Olmedo/Netflix.

Arón Piper è forse il personaggio più atteso ne Il Caos Dopo Di Te. Grazie infatti al successo di Élite dove interpreta Ander Muñoz, l’attore tedesco naturalizzato spagnolo vanta oggi una fama internazionale. Lo ricordiamo infatti anche per altri titoli come 15 años y un día (2013), La corona partida (2016) e Derecho a Soñar. Nella serie Netflix il ragazzo interpreta il ruolo di Iago, studente difficile che dopo la scomparsa di Viruca, con la quale aveva un rapporto particolare, inizia a dare noia a Raquel affinché vada via dalla scuola.

Chi è Roberto Enríquez, Mauro ne Il Caos Dopo Di Te?

roberto enriquez interpreta mauro ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Si unisce al cast de Il Caos Dopo Di Te anche l’attore di teatro, cinema e televisione spagnolo Roberto Enríquez. Prima ancora di debuttare nella serie tv targata Netflix, Roberto recita in numerosi progetti come Vis a Vis, El alquimista impaciente, Hispania la Leyenda e Los Borgia. Nel nuovo thriller l’attore spagnolo interpreta il ruolo di Mauro, l’ex marito di Viruca che decide di indagare sulla sua misteriosa scomparsa.

Chi è Tamar Novas, Germán ne Il Caos Dopo Di Te?

tamar novas interpreta german ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Anche il giovane attore spagnolo Tomar Novas fa parte del cast della serie Netflix scritta e diretta da Carlos Montero. Stiamo parlando dell’attore noto per serie tv come Alto Mare e importanti film come Gli abbracci spezzati, Mare dentro e L’ultimo inquisitore. Quale personaggio interpreta invece Tomar nel thriller Netflix? Ne Il Caos Dopo Di Te l’attore spagnolo interpreta il ruolo di Germán, il marito della protagonista Raquel.

Chi è Isabel Garrido, Nerea ne Il Caos Dopo Di Te?

isabel garrido interpreta nerea ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Anche la giovane Isabel Garrido, qui al suo esordio televisivo, si unisce al cast della miniserie Netflix nel ruolo della studentessa Nerea. Lei fa parte del gruppo di amici di Iago, con il quale infatti inizia a tormentare Raquel affinché vada via da Novariz.

Chi è Roque Ruiz, Roi ne Il Caos Dopo Di Te?

Roque Ruiz interpreta roi ne il caos dopo di te credits jaime olmedo e netflix

Anche il giovane ed esordiente attore spagnolo Roque Ruiz si unisce al cast de Il Caos Dopo Di Te nel ruolo di Roi, un altro degli allievi di Viruca amico di Iago e Nerea. Sarà lui a scoprire una terribile verità sulla sua ex insegnante.

Chi è Abril Zamora, Teresa ne Il Caos Dopo Di Te?

Conosciamo adesso Abril Zamora, attrice, scrittrice e regista spagnola che ricordiamo soprattutto grazie alla sua partecipazione alla serie Vis a Vis. Abril è nota anche per la serie Indetectables, per il film Profumo- Storia di un assassino e La vita davanti, pellicola diretta dal regista italiano Edoardo Ponti. Ne Il Caos Dopo Di Te Abril Zamora interpreta Teresa, l’amica di Raquel che la aiuta a svelare i misteri di Viruca. Grazie a Teresa, infatti, la protagonista riesce a sbloccare il telefono della misteriosa insegnante e accedere così ai segreti della sua vita privata.

Chi è Susana Dans, preside ne Il Caos Dopo Di Te

Anche l’attrice spagnola Susana Dans si unisce al cast de Il Caos Dopo Di Te nel ruolo della preside dell’istituto Novariz. Ricordiamo l’attrice per la sua partecipazioni a progetti come Emilia Pardo Bazán, la condesa rebelde e il film Hospital Real.

Chi è Alfonso Agra, Tomás Nogueira ne Il Caos Dopo Di Te?

Si unisce al cast della serie Netflix anche Alfonso Agra, noto attore e doppiatore spagnolo ricordato per aver preso parte a produzioni come Serramoura, Terra De Miranda e Néboa. Ne Il Caos Dopo Di Te Alfonso interpreta Tomas, il padre del giovane e ribelle Iago vicino anche lui alla misteriosa Viruca.

Chi è Xose Antonio Touriñán, Gabriel Acevedo ne Il Caos Dopo Di Te

Conosciamo adesso Xose Antonio Touriñán, attore e produttore spagnolo ricordato per produzioni come Os fenomenos, Piccole Coincidenze e Land Rober. Ne Il Caos Dopo Di Te Xose si unisce al cast nel ruolo di Gabriel, ceffo del paese nonché amico d’infanzia di Germán.

