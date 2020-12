Il Caos Dopo Di Te avrà una seconda stagione?

Il Caos Dopo Di Te 2 ci sarà?

Il Caos Dopo Di Te 2: la serie Netflix con Arón Piper avrà un seguito?

Ha esordito venerdì 11 dicembre la serie spagnola ambientata in un paesino della Galizia. Quando un’insegnante viene chiamata da un liceo per una supplenza improvvisa, l’accoglienza che le sarà riservata è a dir poco agghiacciante.

Attraverso due linee temporali, la serie rivelerà qual è il mistero che si cela dietro la vicenda di Viruca (Bárbara Lennie), la professoressa che Raquel (Inma Cuesta) è chiamata a sostituire.

Con una premessa che ricorda Élite e Le regole del delitto perfetto, Il Caos Dopo Di Te è destinata a conquistare il pubblico di abbonati Netflix. Avrà anche una stagione 2?

Al momento non è prevista: il progetto è stato presentato come miniserie, e in quanto tale è da considerarsi conclusa dopo gli otto episodi che la compongono. Detto questo, a fronte di un grande successo presso gli spettatori Netflix, i vertici della piattaforma potrebbero valutare, insieme ai creatori della serie, di renderla un prodotto continuativo così da mettere in pista seconda stagione.

Più abbonati Netflix guarderanno la serie, più Il Caos Dopo Di Te avrà speranze di essere riconfermata per una seconda stagione. Citofonare Big Little Lies e Tredici.

Quando esce Il Caos Dopo Di Te 2?

Ipotizzando che Netflix la rinnovi, quando uscirà Il Caos Dopo Di Te 2?

Tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid-19 che continua a gettare nell’incertezza le produzioni cinematografiche e televisive di tutto il mondo, le riprese della seconda stagione potrebbero prendere il via nel corso dell’estate per concludersi entro la fine del prossimo anno.

Le tempistiche di lavorazione dovranno senz’altro accomodare gli impegni di Arón Piper, la cui stella è in ascesa nel firmamento dello spettacolo spagnolo. L’attore, che potrebbe seguire le orme dei colleghi Itzán Escamilla e Omar Ayuso e lasciare Élite dopo la quarta stagione, è diviso tra televisione, cinema e musica.

Il debutto di un’eventuale seconda stagione potrebbe avvenire tra la fine del prossimo anno, e più probabilmente, l’inizio di quello successivo. In linea di massima, se ci sarà Il Caos Dopo Di Te 2, non ci aspettiamo che debutti prima del 2022 su Netflix.

Trama di Il Caos Dopo Di Te 2: anticipazioni

Da sinistra: Inma Cuesta e Arón Piper ne Il caos dopo di te. Credits: Jaime Olmedo/Netflix.

Il romanzo omonimo da cui la serie è tratta, “El desorden que dejas” (letteralmente ‘Il disordine che lasci’) di Carlos Montero, non ha un seguito.

Tuttavia non sarebbe la prima volta che una serie televisiva supera la storia del libro da cui è tratta. In passato è successo con Big Little Lies, per la cui seconda stagione l’autrice Liane Moriarty ha contribuito lavorando ad una storia inedita con gli sceneggiatori.

Anche Tredici, la prima serie adolescenziale targata Netflix ad essersi rivelata un successo planetario, è durata altre tre stagioni oltre la prima che porta in scena integralmente il romanzo di Jay Asher.

Nel caso di Il Caos Dopo Di Te, l’autore del romanzo da cui la serie è tratta è anche l’ideatore dell’adattamento: Carlos Montero è al timone della produzione Netflix. Se dovesse continuare con una seconda stagione, chi meglio di lui saprebbe in quale direzione portare la storia?

Non è da escludere una possibile svolta antologica che renderebbe Il Caos Dopo Di Te una serie con stagioni incentrate su un mistero diverso di anno in anno. Questo consentirebbe alla produzione di svincolarsi dalla vicenda e dai personaggi della prima stagione.

Cast di Il Caos Dopo Di Te 2: attori e personaggi

Il cast della prima stagione è composto da Inma Cuesta nei panni di Raquel Valero, la professoressa che giunge come supplente al liceo di Novariz.

Bárbara Lennie interpreta Elvira Ferreiro Martínez detta “Viruca”, la professoressa che Raquel è chiamata a sostituire. Tamar Novas porta in scena Germán, marito di Raquel originario di Novariz.

Arón Piper veste i panni di Iago Nogueira, un alunno del liceo. Roberto Enríquez presta il volto a Mauro Muñiz, il marito di Viruca. Completano il cast Roque Ruiz e Isabel Garrido nei rispettivi panni di Roi e Nerea, due amici di Iago.

Il Caos Dopo Di Te 2 episodi: quanti sono

La prima stagione conta otto episodi da quaranta minuti ciascuno. Se la serie continuerà, potremo aspettarcene altrettanti per la seconda.

Alla produzione ci sarà molto probabilmente lo studio Vaca Films, con Carlos Montero, il creatore nonché autore del romanzo da cui la serie è tratta, alla scrittura con Javier Holgado e Andrés Seara, e alla regia con Silvia Quer e Roger Gual.

Il Caos Dopo Di Te 2 streaming: dove vederla

Il Caos Dopo Di Te 2 in streaming sarà un’esclusiva di Netflix, sempre che il servizio streaming decida di rinnovarlo, negli oltre 190 Paesi dove è attivo.