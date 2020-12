i-due-colori-pantone-del-2021,-per-lasciarsi-alle-spalle-il-2020

Per l’anno che verrà Pantone indica non uno, ma due tonalità: un grigio brillante e un giallo vivace, che vogliono essere insieme manifesto di speranza

(Foto: Pantone)

Per lasciarsi alle spalle il 2020, serve una doppia dose di colore. Un grigio luminoso e un giallo intenso, per l’esattezza. Sono queste le due tinte (due anziché una, come avviene di norma) indicate da Pantone come colore dell’anno 2021. “Un connubio di colori stabile nel tempo e incoraggiante che trasmette un messaggio di forza e speranza”, è la spiegazione data dalla nota azienda statunitense che si occupa della catalogazione dei colori, oltre che di tecnologie per la grafica.

Dopo il Classic Blue del 2020, il 2021 sarà l’anno del connubio tra Ultimate Gray (in sigla Pantone 17-5104) e Illuminating (Pantone 13-0647). Grigio brillante il primo, tipico del design del nord europa, giallo intenso il secondo. Dietro alla scelta ci sono considerazioni quasi filosofiche, che hanno le loro radici nelle difficoltà che tutto il mondo sta vivendo a causa della pandemia. “In un momento storico in cui le persone cercano, in ogni possibile modo, di ritrovare energia, lucidità e speranza per rinvigorirsi e superare questa continua fase di incertezza, le tonalità che infondono grinta e coraggio rispondono al nostro bisogno di vitalità”, spiega la nota di Pantone che presenta il Color of the year 2021.

E così da una parte c’è il giallo allegro e vivace, descritto come “una tonalità calda intrisa del potere del sole”, dall’altra l’Ultimate Gray è affidabilità e saldezza, compostezza e resilienza. “Colore dei ciottoli sulla spiaggia e di elementi naturali il cui aspetto invecchiato mette in luce la capacità di resistere al passare del tempo”, è la poetica descrizione che ne fa Pantone.

Non è la prima volta che Pantone indica come colore dell’anno (un rito iniziato nel 2000) una coppia di tinte. Anche nel 2016 erano due le tonalità sotto i riflettori: Serenity e Rose Quartz, azzurro e rosa pastello perfetti per dipingere una fiaba. Niente a che vedere con la solidità piena di speranza della combo del 2021.