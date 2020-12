Governo, Travaglio su La7: “Con quasi 900 morti, dibattito sulla riforma Mes era surreale. L’Innominabile è un irresponsabile totale”

“Oggi si sono registrati quasi 900 morti per covid. In questa situazione credo che le persone normali, quando vedono il discorso di Angela Merkel e la compostezza della maggioranza e dell’opposizione in Germania di fronte a quel discorso, provino un’inguaribile invidia. Noi invece ci troviamo in una situazione surreale“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso della trasmissione “Otto e mezzo”, su La7.

E aggiunge: “Siamo reduci da una giornata come quella di ieri, in cui tutti parlavano di tutto tranne che della votazione del giorno, cioè l’intesa raggiunta sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes. C’è stato un dibattito surreale, per giunta scavalcato da leader che approfittavano della diretta televisiva per parlare di altro, di servizi segreti, di cabine di regia, che non erano oggetto di discussione. La gente se ne strafrega di queste cose e vuole sapere se abbiamo una classe politica così irresponsabile da anche solo immaginare di buttare giù il governo e di aprire una crisi di governo al buio senza alternative, tanto più in una fase come questa, quando cioè bisogna partire a razzo coi progetti per il Recovery Fund e con le vaccinazioni di massa, possibilmente tenendo a freno quella curva che per fortuna sta scendendo. Vogliamo scherzare?”.

Travaglio chiosa: “Io vedo che, da una parte, c’è un irresponsabile totale, cioè l’Innominabile (Matteo Renzi, ndr), che pensa a una crisi di governo, e, dall’altra parte, due Partiti Democratici: quello che sta al governo e che tende a far durare l’esecutivo perché un governo ci vuole e quello che sta al di fuori del governo, che è rappresentato dai suoi due capigruppo, Marcucci al Senato e Delrio alla Camera, che ieri abbiamo sentito parlare come capigruppo di opposizione. Io direi che questi due partiti dovrebbero parlarsi e soprattutto – conclude – dovrebbero domandare ai loro ministri che cosa ci stanno a fare nel Cdm, così come l’Innominabile dovrebbe chiedere alle sue due ministre, Bellanova e Bonetti, se giocano con la Playstation mentre vengono prese delle decisioni sulla cabina di regia o sul Recovery Fund oppure se seguono il dibattito, perché, se lo seguissero, eviterebbero di cascare dal pero. Questa è la situazione surreale nella quale ci troviamo”.